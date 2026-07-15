Film Horor Laddaland Diadaptasi di Indonesia, Sutradara: Versi Ini Bikin Nangis

JAKARTA - Trailer film horor berjudul Perumahan Laddaland resmi diluncurkan sebelum meneror bioskop tanah air mulai 13 Agustus 2026 mendatang.

Film garapan sutradara kondang Awi Suryadi ini merupakan adaptasi dari film horor fenomenal asal Thailand berjudul Laddaland (2011) karya Sophon Sakdaphisit.

Meski mengusung genre horor, Awi Suryadi mengungkapkan bahwa film ini memiliki kedalaman emosi yang luar biasa.

"Yang membedakan Perumahan Laddaland adalah ini film horor saya yang paling sedih sih. Saya nonton berkali-kali nangis. Kali ini saya benar-benar ngerasa bukan bergerak dari horornya, tapi ngikutin perjalanan keluarga ini," ungkap Awi Suryadi saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan belum lama ini.

Senada dengan Awi, penulis naskah kenamaan Lele Laila juga menjanjikan pengalaman horor yang berbeda. Ia menyebut film ini akan memberikan rasa takut yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni teror dari lingkungan rumah sendiri.