Akting Kwak Dong Yeon di The East Palace Banjir Pujian Jelang Wajib Militer

JAKARTA - Aktor Korea Selatan Kwak Dong Yeon kembali mencuri perhatian lewat penampilannya dalam serial Netflix The East Palace. Meski hanya tampil dalam sebagian cerita, aktingnya menuai banyak pujian dari penonton.

Bahkan penampilan Kwak Dong Yeon di serial ini dianggap sebagai salah satu penampilan terbaiknya sebelum menjalani wajib militer. Kwak Dong Yeon memerankan karakter putra mahkota yang menjadi pusat tragedi sekaligus kutukan di dalam istana.

Ia sukses membawakan dua sisi karakter yang kontras, yakni sosok putra mahkota yang lembut dan sosok menyeramkan setelah dirasuki roh jahat. Penampilannya dinilai memberikan kesan mendalam meski durasi kemunculannya tidak sepanjang pemeran utama.

Banyak penonton memuji kemampuan Kwak Dong Yeon menampilkan perubahan emosi dan ekspresi secara meyakinkan. Banyak yang menyebut aktingnya menjadi salah satu momen paling berkesan dalam serial tersebut.

Dalam wawancara terbarunya, Kwak mengaku bersyukur karena The East Palace mendapat respons positif menjelang keberangkatannya menjalani wajib militer. Menurutnya, hal tersebut menjadi penutup yang bermakna sebelum ia vakum sementara dari dunia hiburan.

Di mana aktor kelahiran 1997 itu dijadwalkan memulai wajib militer sebagai tentara aktif pada 25 Agustus 2026. Ia menyebut masa wajib militernya sebagai sebuah jeda dalam perjalanan karier aktingnya.

Setelah menyelesaikan tugas negara, ia berharap dapat kembali dengan penampilan yang lebih matang. Sebelum dikenal lewat The East Palace, Kwak Dong Yeon telah membintangi sejumlah drama populer seperti Love in the Moonlight, Vincenzo, Big Mouth, hingga Queen of Tears.

(kha)

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