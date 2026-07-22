My Chef In Crime, Serial Thriller Kriminal Kuliner Pertama di Indonesia yang Siap Hadir di VISION+

JAKARTA – Bagaimana jika sebuah hidangan bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga menjadi petunjuk untuk mengungkap sebuah kejahatan? Premis unik inilah yang dihadirkan oleh My Chef In Crime, serial original terbaru VISION+ yang menjadi indonesia’s first culinary crime thriller.

Menggabungkan dunia kuliner dengan investigasi kriminal, serial ini menawarkan pengalaman menonton yang berbeda dari tayangan thriller pada umumnya. Siap-siap nonton keseruannya di VISION+ dengan klik link di sini.

Sebagai serial thriller kriminal kuliner pertama di Indonesia, My Chef In Crime menghadirkan misteri yang tidak hanya dipecahkan melalui olah TKP atau interogasi, tetapi juga lewat bahan makanan, teknik memasak, hingga analisis ilmiah terhadap setiap hidangan.

Inilah yang membuat serial ini menjadi tontonan yang segar, penuh kejutan, sekaligus membuka perspektif baru tentang bagaimana dunia kuliner bisa menjadi bagian penting dalam proses mengungkap sebuah kejahatan.

Ketika Kuliner Menjadi Kunci Mengungkap Kejahatan