Nantikan Teaser Poster Serial My Chef In Crime, Ada Misteri yang Siap Bikin Penasaran di VISION+

JAKARTA – Penggemar serial bergenre misteri dan thriller bersiap! Besok, VISION+ akan merilis teaser poster serial My Chef In Crime. Meski baru berupa count down teaser poster, visual yang telah dibagikan sukses memancing rasa penasaran dan memunculkan banyak spekulasi mengenai cerita yang akan disajikan.

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Dalam poster tersebut terlihat seorang pria berada di balik jeruji besi. Ekspresi wajahnya sulit diartikan, seolah menyimpan rahasia besar yang belum waktunya terungkap. Di hadapannya berdiri seorang perempuan dengan tatapan serius.

Visual ini justru menyisakan begitu banyak pertanyaan. Rasa penasaran semakin bertambah saat melihat judulnya, My Chef In Crime. Perpaduan kata "Chef" dan "Crime" menghadirkan kesan yang tidak biasa. Dunia kuliner yang identik dengan kreativitas dan cita rasa dipertemukan dengan kisah kriminal yang penuh teka-teki.

Kombinasi ini menghadirkan konsep yang terdengar segar sekaligus menjanjikan pengalaman menonton yang berbeda. Dari sinopsis yang mulai diperkenalkan, My Chef In Crime berkisah tentang seorang chef berbakat yang tiba-tiba menjadi tersangka utama atas kematian rival bebuyutannya.