Rekomendasi Film Keluarga, Madagascar 3: Europe's Most Wanted Streaming di VISION+

JAKARTA - Tingkah lucu Alex si singa, Marty si zebra, Melman si jerapah, dan Gloria si kuda nil kini bisa disaksikan kembali kapan saja. Madagascar 3: Europe's Most Wanted bisa ditonton di aplikasi VISION+. Klik di sini untuk akses link nontonnya. Yuk, simak sinopsis Madagascar 3: Europe's Most Wanted berikut!

Sinopsis Singkat Madagascar 3: Europe's Most Wanted

Petualangan seru Alex, Marty, Melman, dan Gloria berlanjut setelah mereka terdampar di Afrika pada film sebelumnya. Kali ini, kuartet hewan lucu ini berusaha pulang ke New York, namun rencana mereka justru membawa mereka pada petualangan baru yang lebih liar: bergabung dengan rombongan sirkus keliling Eropa.

Di sepanjang perjalanan, mereka harus menghindari kejaran seorang petugas penangkap binatang yang gigih, sambil membantu sirkus tersebut tampil lebih spektakuler demi bisa kembali ke Amerika.

Ditemani karakter-karakter ikonik seperti King Julien yang absurd, Skipper, serta pasukan pinguin, film ini menyuguhkan komedi, aksi, dan pesan persahabatan yang cocok ditonton semua umur. Ada beberapa alasan kenapa Madagascar 3: Europe's Most Wanted masih seru untuk ditonton ulang.

Pertama, animasinya colorful dan detail, khas DreamWorks Animation yang dikenal dengan visual memanjakan mata, apalagi pada adegan sirkus yang penuh warna.

Selain itu, humor dalam film ini juga terasa related lintas generasi, sehingga baik anak-anak maupun orang dewasa bisa ikut tertawa dengan jokes-nya. Belum lagi karakter-karakternya yang ikonik dan tak lekang waktu yang selalu berhasil mencuri perhatian di setiap adegan.