Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rekomendasi Film Keluarga, Madagascar 3: Europe's Most Wanted Streaming di VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |16:01 WIB
Rekomendasi Film Keluarga, Madagascar 3: Europe's Most Wanted Streaming di VISION+
Madagascar
A
A
A

JAKARTA - Tingkah lucu Alex si singa, Marty si zebra, Melman si jerapah, dan Gloria si kuda nil kini bisa disaksikan kembali kapan saja. Madagascar 3: Europe's Most Wanted bisa ditonton di aplikasi VISION+. Klik di sini untuk akses link nontonnya. Yuk, simak sinopsis Madagascar 3: Europe's Most Wanted berikut! 
Sinopsis Singkat Madagascar 3: Europe's Most Wanted 

Petualangan seru Alex, Marty, Melman, dan Gloria berlanjut setelah mereka terdampar di Afrika pada film sebelumnya. Kali ini, kuartet hewan lucu ini berusaha pulang ke New York, namun rencana mereka justru membawa mereka pada petualangan baru yang lebih liar: bergabung dengan rombongan sirkus keliling Eropa. 

Di sepanjang perjalanan, mereka harus menghindari kejaran seorang petugas penangkap binatang yang gigih, sambil membantu sirkus tersebut tampil lebih spektakuler demi bisa kembali ke Amerika. 
Ditemani karakter-karakter ikonik seperti King Julien yang absurd, Skipper, serta pasukan pinguin, film ini menyuguhkan komedi, aksi, dan pesan persahabatan yang cocok ditonton semua umur. Ada beberapa alasan kenapa Madagascar 3: Europe's Most Wanted masih seru untuk ditonton ulang. 

Pertama, animasinya colorful dan detail, khas DreamWorks Animation yang dikenal dengan visual memanjakan mata, apalagi pada adegan sirkus yang penuh warna. 

Selain itu, humor dalam film ini juga terasa related lintas generasi, sehingga baik anak-anak maupun orang dewasa bisa ikut tertawa dengan jokes-nya. Belum lagi karakter-karakternya yang ikonik dan tak lekang waktu yang selalu berhasil mencuri perhatian di setiap adegan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/43/3230068//saksikan_premier_padel_malaga_2026_di_vision_plus-vyco_large.jpg
Jadwal dan Link Streaming Premier Padel Malaga 2026, Live di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/598/3229908//madagascar-ikeB_large.JPG
Nonton Madagascar: Escape 2 Africa, Ini Link Streaming di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/598/3229213//trools-m9Fd_large.JPG
Link Nonton Trolls di VISION+, Film Musikal Ceria untuk Nonton Bareng Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/598/3228995//the_croods-2Hqp_large.JPG
Sinopsis, Fakta Menarik, dan Link Nonton The Croods di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/38/3228947//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_wsbk_inggris_2026_di_vision-1IJv_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Inggris 2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/598/3228777//turbo-89rF_large.JPG
Link Nonton Film Turbo, Sinopsis Film Animasi Siput Super Cepat di VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement