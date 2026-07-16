Wajib Nonton Touch of Thirst, Microdrama Fantasi di V+Short

JAKARTA - Sedang mencari tontonan singkat yang tetap punya cerita seru? V+Short bisa menjadi pilihan yang tepat. V+Short menjadi tempat nonton berbagai microdrama dengan durasi singkat, tetapi tetap menyajikan alur cerita yang menarik dan emosional.

Setiap episode dirancang agar padat, sehingga penonton tidak perlu menunggu lama untuk menikmati konflik, perkembangan karakter, hingga plot twist yang membuat penasaran. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik link di sini.

Salah satu judul yang mencuri perhatian di V+Short adalah Touch of Thirst. Microdrama China bergenre drama fantasi ini menghadirkan kisah yang unik dengan perpaduan romansa dan misteri yang membuat penonton penasaran sejak episode pertama. Cerita bermula ketika seorang pria bernama Silas meneteskan darahnya hingga membangunkan seorang dewi cantik yang telah tertidur.

Dewi tersebut memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, sementara Silas sama sekali tidak mengenal sosok misterius yang kini berada di hadapannya. Namun, ia menyadari wajah sang dewi sangat familiar. Ia melihat lukisan perempuan yang sama di kamar kakek buyutnya. Pertemuan tak terduga itu membawa Silas kembali terlempar ke masa depan bersama dengan sang dewi, satu abad setelah kutukan tersebut dimulai.

Sejak saat itu, kehidupan Silas berubah total. Ia terikat sebagai pelayan sang dewi dan tidak bisa begitu saja melepaskan diri dari takdir yang menghubungkan mereka. Di balik ikatan tersebut, perlahan tumbuh perasaan yang semakin kuat, membuat keduanya sulit memisahkan antara tugas, takdir, dan cinta. Setiap episode dibuat dengan tempo yang cepat sehingga selalu menyisakan rasa penasaran untuk melanjutkan ke episode berikutnya.

Alur yang terus berkembang membuat penonton tidak hanya mengikuti kisah cinta para karakternya, tetapi juga mencoba menebak rahasia besar. V+Short menawarkan beragam microdrama genre populer, mulai dari romance, fantasy, billionaire, CEO, revenge, hingga supernatural.

Dengan durasi episode yang hanya beberapa menit, V+Short menjadi pilihan yang cocok bagi siapa saja yang ingin menikmati hiburan di sela kesibukan tanpa harus mengikuti serial berdurasi panjang. Inilah alasan mengapa semakin banyak penggemar short drama dan microdrama memilih V+Short sebagai platform favorit mereka. Bagi kamu yang menyukai cerita romantis dengan sentuhan fantasi, misteri, dan banyak plot twist, Touch of Thirst menjadi salah satu judul yang layak masuk daftar tontonan. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store sekarang!



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri