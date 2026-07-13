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Nonton Madagascar: Escape 2 Africa, Ini Link Streaming di VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |19:58 WIB
Nonton Madagascar: Escape 2 Africa, Ini Link Streaming di VISION+
Madagascar
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JAKARTA - Kangen dengan tingkah lucu Alex si singa, Marty si zebra, Melman si jerapah, dan Gloria si kuda nil? Kabar baik buat kamu penggemar film animasi keluarga, karena sekarang Madagascar: Escape 2 Africa (Madagascar 2) sudah bisa kamu tonton secara legal dan berkualitas HD di VISION+. Klik link di sini untuk nonton serunya petualangan Alex dkk. 

Buat kamu yang sudah lama menunggu waktu yang tepat untuk nostalgia bareng keluarga di akhir pekan, artikel ini akan membahas lengkap soal film ini, mulai dari sinopsis singkat, alasan kenapa wajib ditonton ulang, sampai cara nonton streamingnya di VISION+. 

Sinopsis Singkat Madagascar: Escape 2 Africa 

Setelah petualangan seru di pulau Madagascar pada film pertama, Alex, Marty, Melman, dan Gloria kini melanjutkan perjalanan pulang ke New York bersama rombongan penguin dan monyet-monyet Lemur. 

Namun, pesawat rongsokan yang mereka tumpangi malah mendarat darurat di padang savana Afrika, tempat asal-usul mereka yang sebenarnya. Di sana, Alex bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. 

Sementara itu, Marty menemukan ribuan zebra yang mirip dengannya, dan masing-masing karakter mulai mempertanyakan soal keluarga, asal-usul, serta arti pulang ke rumah. Ditemani drama, komedi, dan aksi seru khas DreamWorks, film ini juga menghadirkan konflik unik antara dua kelompok gajah yang memperebutkan sumber air. 

Kenapa Madagascar 2 Masih Seru Ditonton Ulang? 

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Topik Artikel :
Madagascar Vision Plus Vision+
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