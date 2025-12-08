CreAsia Studio Umumkan Pemeran Utama My Chef In Crime VISION+, Produksi Resmi Dimulai di Indonesia

JAKARTA - CreAsia Studio, yang didirikan oleh Deepak Dhar dan Banijay Entertainment, mengumumkan para pemeran utama untuk serial drama kriminal terbaru mereka, My Chef in Crime Indonesia, yang resmi memasuki proses produksi pada 26 November 2025 di Jakarta.

Diproduksi atas permintaan VISION+, serial berdurasi 8 episode × 40 menit ini menjadi tonggak penting bagi studio dalam membangun deretan format scripted inovatif yang terinspirasi budaya lokal di kawasan Asia Tenggara.

My Chef in Crime mengisahkan seorang penyidik forensik yang beralih menjadi koki, namun kemudian ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan rival kulinernya. Demi membersihkan namanya, ia mengubah dapurnya menjadi “laboratorium keadilan kuliner,” memecahkan misteri pembunuhan melalui ilmu kuliner dan kemampuan analisis bukti yang tak lazim.

Aksinya menarik perhatian seorang detektif wanita yang ternyata adalah gebetan masa SMA-nya. Mereka kemudian menjadi rekan investigasi, memecahkan berbagai kasus keracunan makanan yang membingungkan hingga penemuan mayat beku tak dikenal melalui cara yang kreatif, menghibur, dan penuh kejutan, sambil tetap menyajikan hidangan-hidangan berkelas.

Serial ini dibintangi Roy Sungkono sebagai pemeran utama pria dan Sintya Marisca sebagai pemeran utama wanita, menghadirkan chemistry yang segar, karakter yang kaya emosi, serta pasangan baru yang menarik di lanskap streaming Indonesia.

Roy memerankan Rama, koki berbakat namun penuh luka batin yang mewarisi restoran keluarganya, sambil bergulat dengan kehilangan pribadi dan masa lalu kelam yang menjerumuskannya ke sebuah penyelidikan pembunuhan.