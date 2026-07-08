Sinopsis, Fakta Menarik, dan Link Nonton The Croods di VISION+

JAKARTA - Bagi pencinta film animasi, The Croods menjadi salah satu tontonan yang sayang untuk dilewatkan. Film produksi DreamWorks Animation ini menyajikan perpaduan petualangan seru, komedi yang menghibur, serta kisah keluarga yang hangat dalam satu cerita yang dapat dinikmati oleh semua usia. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

Tak hanya memanjakan mata lewat visual dunia prasejarah yang penuh warna dan imajinasi, film ini juga mengajak penonton mengikuti perjalanan sebuah keluarga yang harus menghadapi perubahan besar dalam hidup mereka.

Dibintangi oleh jajaran pengisi suara ternama seperti Nicolas Cage, Emma Stone, dan Ryan Reynolds, The Croods menghadirkan karakter-karakter yang terasa hidup dan penuh pesona. Hasilnya adalah sebuah petualangan yang bukan hanya mengundang tawa, tetapi juga meninggalkan pesan tentang keberanian, kebersamaan, dan arti sebuah keluarga.

Sinopsis The Croods

Selama bertahun-tahun, keluarga Croods hidup di dalam sebuah gua yang dianggap sebagai satu-satunya tempat paling aman dari berbagai ancaman di dunia luar.

Bagi Grug, sang kepala keluarga, bertahan hidup berarti tetap berada di tempat yang sudah dikenal dan menghindari segala risiko. Namun, kehidupan yang selama ini mereka jalani berubah drastis ketika gua tersebut hancur.