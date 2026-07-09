Link Nonton Trolls di VISION+, Film Musikal Ceria untuk Nonton Bareng Keluarga

JAKARTA - Kalau lagi butuh tontonan yang bisa langsung mengubah suasana hati jadi lebih ceria, Trolls bisa jadi jawabannya. Film animasi musikal produksi DreamWorks ini bisa disaksikan di VISION+, siap menemani waktu santaimu bersama keluarga dengan warna-warni khasnya yang menggemaskan dan lagu-lagu yang gampang nempel di kepala. Klik linknya di sini untuk nonton streaming di VISION+.

Dua Kepribadian yang Tak Terduga Saling Melengkapi

Di tengah desa yang penuh warna dan penghuni yang gemar berpesta, hiduplah Poppy, sosok pemimpin muda yang punya semangat tanpa batas dan selalu melihat sisi baik dari segala hal. Berbanding terbalik dengannya, ada Branch, warga desa yang memilih hidup menyendiri dan menjaga jarak dari keramaian karena trauma masa lalunya.

Ketenangan itu pecah ketika para Bergen, sosok raksasa yang meyakini rasa bahagia hanya bisa didapat dengan memangsa penduduk desa, datang dan membawa pergi sejumlah warga. Dari sinilah Poppy mengambil keputusan besar untuk keluar dari zona amannya demi menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi, meski itu berarti harus menghadapi dunia asing yang penuh bahaya.

Branch, yang semula enggan terlibat, akhirnya ikut ambil bagian dalam perjalanan tersebut. Sepanjang petualangan, keduanya justru saling belajar dari perbedaan cara pandang masing-masing, membuka jalan bagi persahabatan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya.