My Chef In Crime Bakal Angkat Kuliner Indonesia, Serial Baru Segera Tayang di Vision+

JAKARTA - Serial terbaru My Chef in Crime siap mewarnai layar kaca Indonesia dengan tema yang unik dan menarik untuk para penonton. Series ini bakal segera tayang di Vision+ dan menjadi tontonan segar untuk masyarakat.

Disutradari Sondang Pratama, My Chef in Crime menghadirkan cerita unik yakni paduan dari investigasi kriminal dengan tema kuliner dan metode memasak yang menarik. Sondang sendiri menjelaskan serial ini bisa menjadi angin segar untuk para penikmat series Tanah Air.

“Ini genre yang saya tunggu-tunggu karena selama ini terjebak di drama dan romantic comedy,” jelas Sondang saat ditemui di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025).

Dikembangkan dan diproduksi oleh CreAsia Studio, My Chef in Crime adalah gagasan dari produser asal Thailand, Pornmanus Rattanavich, dan penulis skenario Nitikarn Pinmuangngarm. Disutradarai oleh sineas ternama Indonesia, Sondang Pratama, akan ada bumbu budaya Indonesia yang diangkat, termasuk kuliner Tanah Air dalam serial ini.

“Ada banyak adjustment dan penyesuaian dalam budaya Indonesia terutama kita kan ngangkat makanan Kalimantan yang jarang didengar ya. Ini merupakan cerita yang menarik karena butuh ketelitian,” tambahnya.

My Chef in Crime sendiri merupakan drama kriminal inovatif yang memadukan ilmu forensik dan dunia kuliner dengan cara yang unik untuk Indonesia.

Diproduksi bersama VISION+, salah satu platform streaming terkemuka di Indonesia, serial ini turut disutradarai oleh sineas ternama Indonesia, Sondang Pratama. Serial ini membawa penyelesaian kasus kriminal ke ranah yang tidak biasa—ilmu kuliner—dengan latar belakang kekayaan budaya makanan Asia yang beragam.



