Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

My Chef In Crime Bakal Angkat Kuliner Indonesia, Serial Baru Segera Tayang di Vision+

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |21:01 WIB
My Chef In Crime Bakal Angkat Kuliner Indonesia, Serial Baru Segera Tayang di Vision+
My Chef in Crime
A
A
A

JAKARTA - Serial terbaru My Chef in Crime siap mewarnai layar kaca Indonesia dengan tema yang unik dan menarik untuk para penonton. Series ini bakal segera tayang di Vision+ dan menjadi tontonan segar untuk masyarakat.

Disutradari Sondang Pratama, My Chef in Crime menghadirkan cerita unik yakni paduan dari investigasi kriminal dengan tema kuliner dan metode memasak yang menarik. Sondang sendiri menjelaskan serial ini bisa menjadi angin segar untuk para penikmat series Tanah Air.

“Ini genre yang saya tunggu-tunggu karena selama ini terjebak di drama dan romantic comedy,” jelas Sondang saat ditemui di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025).

Dikembangkan dan diproduksi oleh CreAsia Studio, My Chef in Crime adalah gagasan dari produser asal Thailand, Pornmanus Rattanavich, dan penulis skenario Nitikarn Pinmuangngarm. Disutradarai oleh sineas ternama Indonesia, Sondang Pratama, akan ada bumbu budaya Indonesia yang diangkat, termasuk kuliner Tanah Air dalam serial ini.

“Ada banyak adjustment dan penyesuaian dalam budaya Indonesia terutama kita kan ngangkat makanan Kalimantan yang jarang didengar ya. Ini merupakan cerita yang menarik karena butuh ketelitian,” tambahnya.

My Chef in Crime sendiri merupakan drama kriminal inovatif yang memadukan ilmu forensik dan dunia kuliner dengan cara yang unik untuk Indonesia. 

Diproduksi bersama VISION+, salah satu platform streaming terkemuka di Indonesia, serial ini turut disutradarai oleh sineas ternama Indonesia, Sondang Pratama. Serial ini membawa penyelesaian kasus kriminal ke ranah yang tidak biasa—ilmu kuliner—dengan latar belakang kekayaan budaya makanan Asia yang beragam. 
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/261/3185391//lion_city_sailors_vs_persib_bandung-SwXf_large.jpg
Link Live Streaming Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/46/3185374//jadwal_pekan_ke_13_liga_spanyol_2025_2026-h0ep_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2025-2026 Pekan Ke-13 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185325//my_comic_boyfriend-E5JW_large.jpg
My Comic Boyfriend: Romansa Fantasi yang Mempertemukan Dunia Nyata dan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/598/3185201//episode_7_series_still_single-AOUh_large.jpg
Episode 7 Series VISION+ Still Single: Ketika Cinta dan Mimpi Yuki Kato Semakin Diuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/46/3185184//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_barcelona_vs_athletic_bilbao_di_liga_spanyol_2025_2026-KIle_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185167//bundesliga-TM34_large.jpg
Jadwal dan Cara Nonton Pekan Ke-11 Bundesliga 2025-2026 di Vision+, Free Coba Gratis 1 Bulan!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement