Penuh Misteri dan Aksi, The Thief Lover di V+Short Bikin Ketagihan Nonton

JAKARTA - Bagi penggemar drama pendek dengan aksi menegangkan dan sentuhan romantis, The Thief Lover menjadi salah satu microdrama yang layak masuk daftar tontonan.

Tayang di V+Short, short form drama ini menawarkan cerita yang dipenuhi misteri, ketegangan, dan plot twist yang membuat penonton penasaran di setiap episodenya. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik link di sini.

Berbeda dari drama action pada umumnya, The Thief Lover memadukan aksi, hubungan antar karakter yang bikin penasaran serta rahasia masa lalu yang perlahan mulai terungkap. Menceritakan Maria yang merupakan seorang pelayan restoran, secara tak sengaja menyelamatkan Robert, bos mafia yang disegani.

Namun, alih-alih menerima ucapan terima kasih, Maria justru menghilang sambil membawa barang-barang berharga milik Robert. Pertemuan mereka berikutnya terjadi di sebuah panti asuhan yang sedang berada dalam ancaman.

Dari sinilah hubungan keduanya berubah menjadi semakin rumit, karena masing-masing ternyata menyimpan rahasia dan tujuan yang belum terungkap. Lantas, siapa sebenarnya Maria? Apa yang terjadi selanjutnya? Jawabannya menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat penonton terus mengikuti setiap episode.

Jangan lewatkan setiap plot twist dan rahasia yang perlahan terungkap. Saksikan The Thief Lover di aplikasi V+Short, platform microdrama dengan episode singkat yang praktis ditonton kapan saja dan di mana saja.

V+Short menghadirkan beragam genre microdrama seru mulai dari time traveling, musuh jadi cinta, intrik keluarga dan masih banyak lagi. Download aplikasi V+Short sekarang juga melalui Play Store atau App Store, lalu nikmati berbagai microdrama dengan cerita seru yang siap menemani waktu luangmu!



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri