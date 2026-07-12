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Kitab Mistika: Jalan Kaki Tanpa Bicara di Pukul 01.00 Pagi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |06:30 WIB
Kitab Mistika: Jalan Kaki Tanpa Bicara di Pukul 01.00 Pagi
Kitab Mistika: Jalan Kaki Tanpa Bicara di Pukul 01.00 Pagi. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Malam 1 Suro identik dengan nuansa mistis yang membuat banyak orang penasaran. Dalam episode perdana segmen Kitab Mistika bersama Robby Purba, publik diajak melihat sisi lain tradisi tersebut. 

Tak sekadar cerita horor, Robby justru mengikuti langsung ritual Tapa Bisu bersama Ki Atmo Wijoyo untuk mengungkap filosofi yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur Jawa tersebut.

Ritual itu diawali dengan proses pensucian menggunakan api, kemudian dilanjutkan berjalan kaki beberapa kilometer tanpa mengucap sepatah kata pun. Menurut Ki Atmo, setiap tahapan dalam ritual itu memiliki makna mendalam.

Kitab Mistika: Robby Purba Angkat Rahasia Budaya Nusantara di Episode Perdana!
Kitab Mistika: Jalan Kaki Tanpa Bicara di Pukul 01.00 Pagi. (Foto: MNC Media)

Mulai dari mengendalikan ucapan, membersihkan diri secara batin, hingga menyelaraskan hubungan manusia dengan alam. Tradisi ini juga menjadi bentuk refleksi diri sebelum memasuki tahun baru dalam penanggalan Jawa.

Ki Atmo mengungkapkan, alasan ritual dilakukan selepas tengah malam agar suasana lebih tenang. Selain itu, waktu tersebut dipercaya memiliki kondisi alam yang lebih selaras untuk menjalankan laku spiritual. 

Di sepanjang perjalanan, Robby Purba juga merasakan pengalaman menarik yang semakin membuka sudut pandang tentang budaya Jawa yang kerap disalahartikan sebagai sesuatu yang menyeramkan.

 

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