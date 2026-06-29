Sinopsis Prescription of Judgment di V+Short, Drama China Seru untuk Penggemar Short Drama

JAKARTA - V+Short kembali menghadirkan tontonan menarik untuk penggemar microdrama lewat judul terbaru, Prescription of Judgment. Short drama ini mengikuti perjalanan Xiao Yuntian, seorang pria yang tampak biasa di mata banyak orang, tetapi sebenarnya menyimpan kemampuan luar biasa yang lama ia tahan. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik di sini.

Sebagai salah satu drama China dengan alur yang intens, Prescription of Judgment membuka kisah dari sosok Xiao Yuntian, murid seorang tabib sakti yang menguasai ilmu pengobatan sekaligus racun. Kemampuan itu menjadikannya seseorang yang istimewa, namun tidak semua orang mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya.

Demi menyempurnakan kekuatan ilahinya, Xiao Yuntian harus menjalani masa pengekangan selama tujuh tahun. Dalam waktu itu, ia tidak boleh menggunakan keahliannya, meski kerap dipandang rendah, diremehkan, bahkan diperlakukan seolah tidak memiliki nilai oleh orang-orang di sekitarnya. Xiao Yuntian hanya menunggu waktu yang tepat.

Namun semakin dekat masa pengekangan itu berakhir, semakin besar pula tekanan yang datang menghampirinya. Konflik mulai memanas ketika ibu mertuanya yang licik berusaha menyingkirkan Xiao Yuntian dari keluarga. Tidak hanya ingin mengusirnya, ia juga berniat menikahkan Su Man, istri Xiao Yuntian, dengan pria lain.



Rencana itu membuat kehidupan Xiao Yuntian semakin terdesak, terutama karena ia masih harus menahan diri dari menggunakan kemampuan yang selama ini ia sembunyikan. Di tengah penghinaan dan perlakuan tidak adil, Xiao Yuntian tetap memilih bertahan. Namun semuanya berubah ketika Su Man mengalami kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya. Situasi genting itu menjadi titik balik yang tidak bisa lagi ia abaikan.

Ketika nyawa sang istri berada di ujung tanduk, Xiao Yuntian dihadapkan pada pilihan sulit: tetap menjaga sumpah pengekangannya, atau menggunakan kekuatan yang selama ini ia simpan demi menyelamatkan orang yang ia cintai. Momen ketika Xiao Yuntian mulai menunjukkan kemampuannya menjadi bagian yang membuat cerita terasa semakin seru. Orang-orang yang selama ini memandangnya sebelah mata perlahan dibuat terkejut.