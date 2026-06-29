Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Prescription of Judgment di V+Short, Drama China Seru untuk Penggemar Short Drama

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |23:03 WIB
Sinopsis <i>Prescription of Judgment</i> di V+Short, Drama China Seru untuk Penggemar Short Drama
Microdrama
A
A
A

JAKARTA - V+Short kembali menghadirkan tontonan menarik untuk penggemar microdrama lewat judul terbaru, Prescription of Judgment. Short drama ini mengikuti perjalanan Xiao Yuntian, seorang pria yang tampak biasa di mata banyak orang, tetapi sebenarnya menyimpan kemampuan luar biasa yang lama ia tahan. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik di sini. 

Sebagai salah satu drama China dengan alur yang intens, Prescription of Judgment membuka kisah dari sosok Xiao Yuntian, murid seorang tabib sakti yang menguasai ilmu pengobatan sekaligus racun. Kemampuan itu menjadikannya seseorang yang istimewa, namun tidak semua orang mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. 

Demi menyempurnakan kekuatan ilahinya, Xiao Yuntian harus menjalani masa pengekangan selama tujuh tahun. Dalam waktu itu, ia tidak boleh menggunakan keahliannya, meski kerap dipandang rendah, diremehkan, bahkan diperlakukan seolah tidak memiliki nilai oleh orang-orang di sekitarnya. Xiao Yuntian hanya menunggu waktu yang tepat. 

Namun semakin dekat masa pengekangan itu berakhir, semakin besar pula tekanan yang datang menghampirinya. Konflik mulai memanas ketika ibu mertuanya yang licik berusaha menyingkirkan Xiao Yuntian dari keluarga. Tidak hanya ingin mengusirnya, ia juga berniat menikahkan Su Man, istri Xiao Yuntian, dengan pria lain. 

Rencana itu membuat kehidupan Xiao Yuntian semakin terdesak, terutama karena ia masih harus menahan diri dari menggunakan kemampuan yang selama ini ia sembunyikan. Di tengah penghinaan dan perlakuan tidak adil, Xiao Yuntian tetap memilih bertahan. Namun semuanya berubah ketika Su Man mengalami kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya. Situasi genting itu menjadi titik balik yang tidak bisa lagi ia abaikan. 

Ketika nyawa sang istri berada di ujung tanduk, Xiao Yuntian dihadapkan pada pilihan sulit: tetap menjaga sumpah pengekangannya, atau menggunakan kekuatan yang selama ini ia simpan demi menyelamatkan orang yang ia cintai. Momen ketika Xiao Yuntian mulai menunjukkan kemampuannya menjadi bagian yang membuat cerita terasa semakin seru. Orang-orang yang selama ini memandangnya sebelah mata perlahan dibuat terkejut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/598/3227128//microdrama-0XIq_large.jpeg
Sinopsis V+Short Don’t Mess with the Blind Heiress: Kisah Sang Pewaris Buta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/33/3226776//true_love_in_disguise-MXwV_large.jpg
Microdrama V+Short True Love In Disguise: Kencan Buta Penuh Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/598/3226768//first_marriage_bliss-nmXs_large.jpg
Microdrama First Marriage Bliss, Tonton Hanya di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/598/3226596//forbidden_love-DcwW_large.JPG
Sinopsis Forbidden Love He's My Brother di V+Short, Cerita Werewolf yang Mencari Kebenaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/33/3226564//microdrama-i9pb_large.JPG
Sinopsis Microdrama Flashback Fiancée: Have We Met? di V+Short 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/598/3226382//microdrama-pgCN_large.JPG
V+Short Hadirkan Microdrama Full Throttle Family, Kisah Mantan Pembalap yang Kembali ke Dunia Lama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement