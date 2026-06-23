Misi Evelyne Bongkar Kebenaran Dimulai dalam Undercover Ex Girlfriend di V+Short, Simak Sinopsisnya!

JAKARTA - Setiap harinya, selalu ada judul-judul baru yang hadir di V+Short dan siap menarik perhatian penonton, terutama bagi penggemar microdrama dengan cerita singkat, padat, dan penuh konflik. Salah satu yang menarik untuk diikuti adalah Undercover Ex Girlfriend, microdrama V+Short yang memadukan kisah penyamaran, cinta lama, dan rahasia besar di balik sebuah kasus korupsi. Klik di sini untuk download aplikasi V+Short.

Sinopsis Undercover Ex Girlfriend berpusat pada Evelyne, seorang perempuan yang nekat menyamar di sebuah perusahaan demi membuktikan bahwa ayahnya, Evan, tidak bersalah atas tuduhan korupsi yang menimpanya.

Bagi Evelyne, tuduhan itu terasa janggal. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan, sehingga satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah masuk langsung ke lingkungan perusahaan tersebut. Namun, misi Evelyne dalam Undercover Ex Girlfriend tidak berjalan semudah yang ia bayangkan. Perusahaan yang ia selidiki ternyata dipimpin oleh Mario, mantan kekasihnya.

Pertemuan tak terduga ini membuat penyamarannya semakin rumit, apalagi perasaan lama dan luka masa lalu perlahan kembali muncul di antara mereka. Konflik semakin memanas saat Evelyne mengetahui bahwa Mario adalah anak dari Samuel, pemilik perusahaan yang diduga telah memfitnah Evan.

Fakta tersebut membuat Evelyne berada dalam posisi sulit. Orang yang pernah ia cintai ternyata memiliki hubungan langsung dengan keluarga yang menghancurkan hidup ayahnya. Di tengah penyelidikan yang penuh risiko, Evelyne harus pintar menjaga identitasnya. Ia juga harus menentukan siapa yang bisa dipercaya, termasuk Mario.

Apakah Mario benar-benar tidak tahu apa-apa tentang perbuatan ayahnya? Atau justru ia menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan Evelyne lebih dalam? Microdrama Undercover Ex Girlfriend di V+Short menjadi tontonan yang menarik karena tidak hanya menghadirkan konflik penyamaran dan misteri, tetapi juga drama emosional antara dua orang yang pernah saling mencintai.

Evelyne digambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi tetap manusiawi. Ia berani mencari kebenaran, meski harus berhadapan dengan masa lalu yang belum selesai. Dengan alur penuh intrik, rahasia keluarga, dan ketegangan romansa, Undercover Ex Girlfriend cocok untuk penonton yang menyukai microdrama singkat namun tetap menyimpan konflik



(kha)

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