Quick Marriage with Twins: A Dazzling Mom's Tale di V+Short, Kisah Ibu Tangguh Temukan Cinta Lamanya

JAKARTA - Bagi penggemar microdrama romantis dengan konflik keluarga sekaligus kisah romantis, microdrama Quick Marriage with Twins: A Dazzling Mom's Tale bisa menjadi tontonan terbaru yang menarik untuk diikuti di V+Short. Download aplikasi V+Short untuk nonton deretan microdrama seru lainnya, klik link di sini.

Menceritakan tentang Claire Chu, seorang pewaris keluarga kaya yang hidupnya berubah setelah mengalami kejatuhan. Dalam kondisi kehilangan penglihatan, Claire bertemu dan jatuh cinta pada Alex Lu, seorang miliarder yang saat itu mengalami amnesia. Di tengah kondisi mereka yang sama-sama terluka, hubungan Claire dan Alex perlahan tumbuh menjadi kisah cinta yang mendalam.

Dari hubungan tersebut, Claire melahirkan anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kehadiran si kembar seharusnya menjadi kebahagiaan baru bagi Claire dan Alex. Namun, hubungan mereka justru hancur karena kecemburuan Julia Chu, saudara tiri Claire yang tidak rela melihat kebahagiaan Claire.

Julia membuat Claire dan Alex terpisah. Perpisahan itu meninggalkan luka besar, terutama karena keduanya tidak benar-benar mengetahui kebenaran yang terjadi. Claire kehilangan Alex, sementara Alex juga terpisah dari perempuan yang pernah dicintainya. Enam tahun kemudian, Alex akhirnya mendapatkan kembali ingatannya.

Namun, ia justru tidak lagi mengingat wajah Claire. Di sisi lain, Claire yang kini sudah bisa melihat juga tidak pernah mengetahui seperti apa wajah Alex sebenarnya, karena dulu ia mencintai Alex saat masih kehilangan penglihatan. Takdir kemudian mempertemukan mereka kembali dalam situasi yang mengejutkan. Claire dan Alex terlibat dalam pernikahan singkat bersama anak-anak mereka.



Awalnya, pernikahan itu terlihat seperti keputusan yang terburu-buru. Namun, semakin lama mereka bersama, semakin banyak petunjuk yang mengarah pada masa lalu yang selama ini mereka cari. Kehadiran anak kembar menjadi bagian penting dalam perjalanan Claire dan Alex. Dari berbagai kejadian yang mereka alami, keduanya mulai menyadari bahwa orang yang selama ini mereka rindukan ternyata adalah sosok yang kini berada di dekat mereka.

Dengan alur cepat khas microdrama, Quick Marriage with Twins: A Dazzling Mom's Tale menghadirkan cerita romantis yang penuh emosi, konflik keluarga, dan kejutan takdir. Kisahnya cocok untuk penonton yang menyukai drama tentang cinta kedua kesempatan, pernikahan mendadak, rahasia identitas, serta hubungan keluarga yang penuh intrik. Selain itu, format vertikal yang praktis membuat serial ini mudah dinikmati kapan saja melalui layar ponsel.

Setiap episodenya dikemas singkat namun tetap menarik, sehingga penonton bisa langsung mengikuti perjalanan Claire dan Alex dalam menemukan kembali cinta yang sempat hilang. Jangan lewatkan Quick Marriage with Twins: A Dazzling Mom's Tale di V+Short dan ikuti kisah Claire, Alex, serta anak kembar mereka dalam mengungkap kebenaran masa lalu yang selama ini memisahkan mereka. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store sekarang!



(kha)

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