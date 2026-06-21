Sinopsis The Last Girl on the Trafficking List di V+Short, Kisah Olive Terjebak Sindikat Berbahaya

JAKARTA - V+Short setiap hari menghadirkan judul baru yang tak boleh kelewatan, salah satunya berjudul The Last Girl on the Trafficking List. Microdrama ini menyuguhkan kisah drama menegangkan tentang seorang perempuan muda yang terjebak dalam bahaya besar setelah menerima pekerjaan demi menyelamatkan ibunya. Download aplikasi v+Short sekarang dengan klik link di sini.

Menceritakan tentang Olive, yang sedang berada dalam kondisi sulit karena harus mencari biaya untuk pengobatan sang ibu. Dalam keadaan terdesak, Olive menerima pekerjaan di sebuah bar malam. Awalnya, pekerjaan itu terlihat seperti kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Namun tanpa ia sadari, Olive justru masuk ke dalam jaringan perdagangan manusia yang kejam. Olive menyadari bahwa dirinya telah menjadi salah satu target dalam daftar korban berikutnya. Di tengah rasa takut dan keputusasaan, harapan muncul dari Tama, seorang cowok misterius yang ternyata memiliki misi rahasia untuk menghancurkan sindikat tersebut dari dalam.

Kemunculan Tama menjadi titik balik bagi Olive. Namun, semakin dalam mereka berusaha membongkar kejahatan itu, semakin besar pula ancaman yang datang. Ketika identitas Tama mulai terungkap, Olive dan Tama berubah menjadi target utama para pelaku.

Terjebak dalam permainan berbahaya antara penyelamatan, balas dendam, dan pengkhianatan, Olive dan Tama harus berpacu melawan waktu. Mereka harus menemukan jalan keluar sebelum Olive benar-benar menjadi korban berikutnya dalam daftar perdagangan manusia.

Dengan alur cepat khas microdrama, The Last Girl on the Trafficking List menghadirkan ketegangan sejak awal cerita. Kisahnya cocok untuk penonton yang menyukai drama, aksi penyelamatan, dan konflik penuh bahaya. Selain itu, format vertikal yang praktis membuat microdrama ini mudah dinikmati kapan saja melalui layar ponsel.

Setiap episodenya dikemas singkat namun tetap intens, sehingga penonton bisa langsung masuk ke dalam konflik tanpa harus menunggu lama. Perjuangan Olive untuk bertahan hidup, ditambah misteri di balik sosok Tama, menjadi daya tarik utama yang membuat cerita ini semakin menarik untuk diikuti. Jangan lewatkan The Last Girl on the Trafficking List di V+Short dan ikuti perjuangan Olive untuk bertahan hidup dari jaringan perdagangan manusia yang mengancam nyawanya.

(kha)

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