Moon Ga Young Berpotensi Gabung Drama Baru Choi Woo Shik

SEOUL - Moon Ga Young berpotensi adu akting dengan Choi Woo Shik dalam drama adaptasi webtoon, Whale Star: The Gyeongseong Mermaid.

MYDAILY melaporkan, sang aktris ditawari untuk berperan sebagai Heo Su A dalam drama tersebut. Kabar tersebut kemudian diamini oleh agensi sang aktris.

"Benar, dia mendapat tawaran untuk membintangi Whale Star: The Gyeongseong Mermaid. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut," kata PEAK J Entertainment dikutip dari Soompi, pada Rabu (30/7/2025).

Drama tersebut bersetting di Gyeongseong (kini Seoul) tahun 1926. Pemuda bernama Kang Ui Hyeon mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Korea.

Moon Ga Young Berpotensi Gabung Drama Baru Choi Woo Shik. (Foto: Instagram/@m_kayoung)

Di lain pihak, ada Heo Su A, perempuan bisu yang bekerja sebagai pelayan di sebuah keluarga Korea pro-Jepang di Gunsan. Merasa tak pernah dicintai, dia memilih hidup dengan sangat sederhana.