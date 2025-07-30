SEOUL - Moon Ga Young berpotensi adu akting dengan Choi Woo Shik dalam drama adaptasi webtoon, Whale Star: The Gyeongseong Mermaid.
MYDAILY melaporkan, sang aktris ditawari untuk berperan sebagai Heo Su A dalam drama tersebut. Kabar tersebut kemudian diamini oleh agensi sang aktris.
"Benar, dia mendapat tawaran untuk membintangi Whale Star: The Gyeongseong Mermaid. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut," kata PEAK J Entertainment dikutip dari Soompi, pada Rabu (30/7/2025).
Drama tersebut bersetting di Gyeongseong (kini Seoul) tahun 1926. Pemuda bernama Kang Ui Hyeon mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Korea.
Di lain pihak, ada Heo Su A, perempuan bisu yang bekerja sebagai pelayan di sebuah keluarga Korea pro-Jepang di Gunsan. Merasa tak pernah dicintai, dia memilih hidup dengan sangat sederhana.