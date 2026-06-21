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Road To Kilau Raya MNCTV Hadir di Mojokerto, Disambut Antusiasme Masyarakat yang Ingin Bergoyang

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |19:04 WIB
Road To Kilau Raya MNCTV Hadir di Mojokerto, Disambut Antusiasme Masyarakat yang Ingin Bergoyang
Road to Kilau Raya Mojokerto
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MOJOKERTO - Road To Kilau Raya MNCTV kembali hadir menyapa masyarakat sebagai bagian dari rangkaian dari perayaan ulang tahun MNCTV ke-35 yang digelar pada Oktober 2026 mendatang. Kali ini, gelaran tersebut hadir di Lapangan Raden Wijaya Surodinawan Kota Mojokerto pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Menurut pantauan iNews Media Group, Road To Kilau Raya MNCTV di Kota Mojokerto ini disambut antusias oleh masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari ribuan masyarakat yang rela berdesakan di arena venue untuk menyaksikan penampilan berbagai artis dangdut tanah air. 

Seperti Inul Daratista, Happy Asrama, hingga Denada. Penampilan mereka juga diiringi oleh para penari yang merupakan siswa-siswi SMP di Kota Mojokerto. Nampak mereka bernyanyi dan berjoget mengikuti irama lagu dangdut yang dinyanyikan. 

Tidak sendiri, nampak banyak juga dari mereka yang datang bersama keluarga, pasangan untuk bersama sama menikmati alunan musik dangdut yang disajikan. 

Pembawa Acara Irfan Hakim pun nampak sangat terpukau dengan antusiasme masyarakat Kota Mojokerto yang datang ke Road To Kilau Raya MNCTV. Apalagi, masyarakat juga dihibur dengan aksi hipnotis dari Ferdiansyah. 

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