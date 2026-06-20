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Denada hingga Inul Meriahkan Road to Kilau Raya di Mojokerto

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |17:30 WIB
Denada hingga Inul Meriahkan Road to Kilau Raya di Mojokerto
Denada hingga Inul Meriahkan Road to Kilau Raya di Mojokerto. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - MNCTV membawa kemeriahan Road To Kilau Raya ke Lapangan Raden Wijaya Surodinawan, Mojokerto, Jawa Timur, pada 20 Juni 2026, pukul 19.30 WIB. Panggung ini akan memadukan musik dangdut, budaya lokal, dan penampilan para bintang dangdut.

Road To Kilau Raya Mojokerto menghadirkan kolaborasi spesial tiga srikandi dangdut Indonesia: Inul Daratista, Happy Asmara, dan Denada. Penampilan mereka akan semakin istimewa dengan sentuhan kekayaan budaya lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Mojokerto.

Kemeriahan pesta rakyat ini juga akan diramaikan oleh penampilan Wandra, 3 Biduan, Zainul, Dike Sabrina, Jessica Novalia, serta aksi fenomenal Ferdinand yang siap bernyanyi, berjoget, menghibur dan mengajak masyarakat bernyanyi serta berjoget bersama.

Road To Kilau Raya Kota Mojokerto akan dipandu oleh host multitalenta Irfan Hakim yang siap menghadirkan suasana hangat, meriah, dan penuh kejutan sepanjang acara berlangsung. Acara ini menjadi wujud apresiasi MNCTV sebagai Rumahnya Dangdut.

Karena itu, jangan lewatkan kemeriahan Road To Kilau Raya Mojokerto Live dari Lapangan Raden Wijaya Surodinawan, pada Sabtu, 20 Juni 2026 pukul 19.30 WIB.*

(SIS)

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