Malam Ini, MNCTV Siap Menggoyang Warga Klaten dan Sekitarnya di Road To Kilau Raya

KLATEN - MNCTV siap memberikan pertunjukan spesial dalam panggung spektakuler Road to Kilau Raya, diselenggarakan dari Kota Klaten. Setelah sukses digelar di Tegal, Semarang, dan Mojokerto, kini Road to Kilau Raya hadir dengan sajian hiburan yang semakin spektakuler untuk menemani akhir pekan pemirsa di seluruh Indonesia.

Disiarkan secara langsung pada Sabtu, 25 Juli 2026 pukul 19.30 WIB, Road to Kilau Raya Kota Klaten akan menghadirkan hiburan tanpa henti yang siap mengajak pemirsa non-stop joget dan bernyanyi bersama lagu-lagu viral yang tengah digemari masyarakat.

Malam puncak Road to Kilau Raya akan dipandu oleh Irfan Hakim bersama Denada, serta dimeriahkan oleh penampilan Gilga Sahid, Bagindas, 3 Biduan, Mayang Ambyar, Wina KDI, Vanny KSB, Sephin Misa, dan aksi spektakuler dari Limbad. Beragam kolaborasi spesial antarbintang akan menjadi sajian eksklusif yang hanya dapat disaksikan di panggung Road to Kilau Raya Kota Klaten.

Tidak hanya menghadirkan deretan bintang dan musisi favorit, Road to Kilau Raya Klaten juga menyuguhkan perpaduan budaya lokal dengan eksplorasi kuliner khas Klaten, menghadirkan nuansa daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan hiburan modern.

Keseruan semakin lengkap dengan penampilan Limbad yang akan membawakan aksi Super Magic penuh kejutan. Sebagai MNCTV Rumahnya Dangdut, Road to Kilau Raya juga menghadirkan segmen DMD Grebek Klaten yang akan berbagi rezeki dan hadiah jutaan rupiah kepada masyarakat. Tak ketinggalan, akan ada challenge spesial malam Minggu bersama Gilga Sahid yang siap menghadirkan momen seru dan menghibur sepanjang acara.

Dengan deretan penampilan spektakuler, kolaborasi spesial, sajian budaya lokal, kuliner khas daerah, serta berbagai kejutan menarik lainnya, Road to Kilau Raya Kota Klaten menjadi tontonan yang sayang untuk dilewatkan bersama keluarga.

Saksikan Road to Kilau Raya Klaten, LIVE Sabtu, 25 Juli 2026 pukul 19.30 WIB, hanya di MNCTV Rumahnya Dangdut Channel 29.

(ant)

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