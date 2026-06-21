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Road to Kilau Raya Mojokerto Hadirkan Kolaborasi 3 Srikandi Dangdut di Satu Panggung Spektakuler

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |11:30 WIB
Road to Kilau Raya Mojokerto Hadirkan Kolaborasi 3 Srikandi Dangdut di Satu Panggung Spektakuler
Road to Kilau Raya Mojokerto Hadirkan Kolaborasi 3 Srikandi Dangdut di Satu Panggung Spektakuler. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - MNCTV menghadirkan pesta rakyat penuh kemeriahan melalui Road To Kilau Raya yang disiarkan LIVE dari Lapangan Raden Wijaya Surodinawan, Mojokerto, Jawa Timur, pada Sabtu, 20 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.

Panggung musik ini menghadirkan sederet penampilan spesial yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu yang paling dinantikan adalah kolaborasi spektakuler 3 srikandi dangdut Indonesia: Inul, Happy Asmara, dan Denada. 

Tak hanya itu, penonton bisa nyanyi dan berjoget bersama Geng Ambyar yang menghadirkan Happy Asmara, Wandra, dan Dike Sabrina. Mereka akan tampil energik dengan musik khas ambyar yang selalu dinanti.

Road To Kilau Raya Mojokerto juga menjadi momen spesial bagi penggemar program dangdut MNCTV. Pasalnya, DMD Family menyapa masyarakat melalui berbagai aktivitas seru yang siap menggebrak Kota Mojokerto. 

Seluruh kemeriahan acara akan dipandu oleh host kesayangan, Irfan Hakim, yang siap menghadirkan suasana hangat, interaktif, dan penuh hiburan.

Jangan lewatkan Road To Kilau Raya Mojokerto hanya di MNCTV, Rumahnya Dangdut. Pesta rakyat dengan sejuta kemeriahan, LIVE dari Lapangan Raden Wijaya Surodinawan, Mojokerto, pada 20 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.*

(SIS)

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