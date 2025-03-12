Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Road To Kilau Raya Berkah Cinta Ramadan yang Penuh Cerita

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |19:16 WIB
Road To Kilau Raya Berkah Cinta Ramadan yang Penuh Cerita
Road To Kilau Raya Berkah Cinta Ramadan yang Penuh Cerita. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA Road to Kilau Raya kali ini mengangkat tema 'Berkah Cinta Ramadan'. Deretan penyanyi papan atas Indonesia siap menghibur penonton setia MNCTV, pada Jumat, 14 Maret 2025, pukul 21.00 WIB.

Beberapa kolaborasi akan tersaji di atas panggung. Aksi duet istimewa antara guru dan murid, Rhoma Irama dengan Rita Sugiarto. Kedua pedangdut veteran ini akan kembali berduet sejak tahun 1970.

Tak hanya itu, ini akan menjadi panggung pertama Rhoma Irama kembali diiringi Sonet 2 dan Rhido Rhoma. Kolaborasi lainnya yang layak dinantikan adalah Wika Salim, Desy Ratnasari, Jelita KDI, dan Andin KDI.

Acara yang dipandu Ruben Onsu dan Vega Darwanti juga akan menghadirkan Fajar Sadboy, Caren Delano, Ferdian, dan Bachyper. Road to Kilau Raya juga akan menghadirkan segmen kelambu misteri Ruben Onsu.

Selain itu, ada pula make over spesial dari Caren Delano dan aksi artis viral Fajar Sadboy dan Ferdian. Ada banyak kejutan lainnya yang siap menghibur Anda di Road To Kilau Raya Berkah Cinta Ramadan, hanya di MNCTV.**

(SIS)

