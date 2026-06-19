Road to Kilau Raya: MNCTV Meriahkan Hari Jadi Kota Mojokerto ke-108

Road to Kilau Raya: MNCTV Meriahkan Hari Jadi Kota Mojokerto ke-108. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan kemeriahan hiburan untuk masyarakat melalui Road to Kilau Raya. Pesta rakyat Spektakuler ini akan digelar di Mojokerto untuk merayakan Hari Jadi kota tersebut yang ke-108.

Berbagai hiburan menarik telah disiapkan untuk masyarakat Mojokerto, dari panggung hiburan megah, karaoke bersama, hadiah, Audisi KDI dan DMD, hingga datang ke rumah warga untuk bagi-bagi hadiah

Puncaknya, MNCTV akan menggelar Road To Kilau Raya Di Lapangan Raden Wijaya, Surodinawan, Mojokerto, Jawa Timur, pada Sabtu, 20 Juni 2026, mulai pukul 07.00 WIB.

Masyarakat akan disuguhkan hiburan meriah dengan penampilan dan kolaborasi para bintang dangdut papan atas dari Inul Daratista, Happy Asmara, dan Denada

Di pandu Irfan Hakim, panggung Road to Kilau Raya Mojokerto juga dimeriahkan oleh penampilan Wina KDI, Vanny KSB, Mayang Ambyar, Zainul, Jessica Novalina, Dike Sabrina, dan Ferdians.

Warga yang punya bakat dangdut bisa menjajal kemampuannya dengan mengikuti Audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki di Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada, Mojokerto, pada 20–21 Juni 2026.

Melalui audisi ini, para peserta berkesempatan mewujudkan impian untuk tampil di layar kaca bersama MNCTV, Rumahnya Dangdut. Kemeriahan pesta semakin lengkap dengan DMD Tok Tok Rezeki.