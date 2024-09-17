Elvy Sukaesih Meriahkan Panggung Duel Dendang Legend Road To Kilau Raya

JAKARTA - Elvy Sukaesih siap memeriahkan panggung Duel Dendang Legend Road To Kilau Raya, malam ini. Dia akan mengobati kerinduan para penikmat musik dangdut Tanah Air.

Si Ratu Dangdut itu akan sepanggung dengan sederet artis dan pedangdut muda lainnya, seperti Nassar, Erie Suzan, dan Rina Nose. Acara itu juga akan dimeriahkan deretan alumni KDI, seperti Siti, Maya, Adi, Lola, Kiki, Wulan, dan Septi.

Road To Kilau Raya Duel Dendang Legend. (Foto: MNC Media)

Irfan Hakim, Vega Darwanti, dan Okky Lukman akan memandu jalannya Road To Kilau Raya. MNCTV akan menayangkan ajang pertunjukan musik ini, pada 17 September 2024, pukul 21.15 WIB.

Konser Duel Dendang Legend Road To Kilau Raya akan menjadi pembuka untuk Gerbang KDI 2024. Ajang pencarian bakat dangdut ini akan memilih 22 kontestan terbaiknya untuk menjadi bintang dangdut masa depan.

Pastikan Anda menonton konser musik Duel Dendang Legend Road To Kilau Raya di MNCTV Selalu di Hati, pada 17 September 2024, pukul 21.15 WIB.*

(SIS)