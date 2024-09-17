Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Elvy Sukaesih Meriahkan Panggung Duel Dendang Legend Road To Kilau Raya

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |15:50 WIB
Elvy Sukaesih Meriahkan Panggung Duel Dendang Legend Road To Kilau Raya
Elvy Sukaesih Meriahkan Panggung Duel Dendang Legend Road To Kilau Raya. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Elvy Sukaesih siap memeriahkan panggung Duel Dendang Legend Road To Kilau Raya, malam ini. Dia akan mengobati kerinduan para penikmat musik dangdut Tanah Air. 

Si Ratu Dangdut itu akan sepanggung dengan sederet artis dan pedangdut muda lainnya, seperti Nassar, Erie Suzan, dan Rina Nose. Acara itu juga akan dimeriahkan deretan alumni KDI, seperti Siti, Maya, Adi, Lola, Kiki, Wulan, dan Septi.

Road To Kilau Raya Duel Dendang Legend. (Foto: MNC Media)
Road To Kilau Raya Duel Dendang Legend. (Foto: MNC Media)

Irfan Hakim, Vega Darwanti, dan Okky Lukman akan memandu jalannya Road To Kilau Raya. MNCTV akan menayangkan ajang pertunjukan musik ini, pada 17 September 2024, pukul 21.15 WIB.

Konser Duel Dendang Legend Road To Kilau Raya akan menjadi pembuka untuk Gerbang KDI 2024. Ajang pencarian bakat dangdut ini akan memilih 22 kontestan terbaiknya untuk menjadi bintang dangdut masa depan.

Pastikan Anda menonton konser musik Duel Dendang Legend Road To Kilau Raya di MNCTV Selalu di Hati, pada 17 September 2024, pukul 21.15 WIB.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/598/3133246/road_to_kilau_raya_panggung_kelana-iXqV_large.jpeg
Panggung Megah Penuh Warna Hadir di Road To Kilau Raya Panggung Kelana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/598/3122559/road_to_kilau_raya-yO3d_large.jpeg
Rhoma Irama dan Rita Sugiarto Siap Meriahkan Road To Kilau Raya Berkah Cinta Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/598/3121862/road_to_kilau_raya-TjIg_large.jpg
Road To Kilau Raya Berkah Cinta Ramadan yang Penuh Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191805//mnc_group-t8TR_large.JPG
Jangan Sampai Kelewatan Semua Program Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962//mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190786//simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_futsal_indonesia_vs_timnas_futsal_thailand_di_sea_games_2025_malam_ini-Ygn7_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di SEA Games 2025 Malam Ini, Live di MNCTV!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement