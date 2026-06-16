Ok Taecyeon Bakal Berperan sebagai Pelayan di Drama Sejarah First-Class Servant Yong Gil

SEOUL - Ok Taecyeon akan menjadi pemeran utama dalam drama ENA terbaru First-Class Servant Yong Gil. Dilansir dari Kbizoom, Selasa (16/6/2026), serial sejarah komedi investigasi ini dijadwalkan tayang pada paruh kedua tahun ini.

Drama yang disutradarai oleh Lee Jae Hoon tersebut mengisahkan tokoh Yong Gil, seorang pelayan yang menyusup ke dalam rumah tangga bangsawan dan terlibat dalam penyelesaian berbagai insiden serta masalah keluarga.

Yong Gil sendiri digambarkan sebagai sosok pemecah masalah serba bisa dengan berbagai posisi, di antaranya pelayan, sekretaris, kepala pelayan, bahkan penasihat hukum. Dia dipercaya untuk mengelola pajak dan menangani gugatan hukum gingga mengawasi tanah dan menyelesaikan urusan keluarga.

Oleh karenanya, tokoh Yong Gil ini dikenal karena etos kerja yang tajam dan kemampuan pemecah masalah yang luar biasa.

Ok Taecyeon memulai karier di dunia hiburan Korea sebagai anggota boy group 2PM pada 2008 dan langsung memulai karier aktingnya pada 2010 melalui Cinderella's Sister. Sejak saat itu, dia membintangi sejumlah proyek drama populer, seperti Dream High, Vincenzo, Blind, dan Heartbeat.

Berkat keberhasilannya dalam dunia akting dan masih aktif bersama 2PM hingga saat ini, dia dinilai berhasil menyeimbangkan karier di dunia musik dan seni peran.

(ant)

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