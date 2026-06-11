Karakter Ikonik Butter Baby Bakal Dikupas Asal-Usulnya di Film Animasi The Story of Butterlandia

JAKARTA — Untuk pertama kalinya dalam sejarah brand dessert Indonesia, Butter Baby menggelar Cinema Premiere film animasi pendek original, The Story of Butterlandia, di CGV FX Sudirman, Jakarta. Bukan sekadar peluncuran produk. Ini adalah pembukaan resmi sebuah semesta: asal-usul karakter, misi, dan dunia yang selama ini hanya terlihat melalui petunjuk-petunjuk kecil dalam setiap pengalaman brand

Diputar secara eksklusif dalam acara Press Conference & Cinema Premiere, film animasi pendek tersebut memperkenalkan Butterlandia dunia asal Butter Baby yang selama ini menjadi fondasi dari karakter, cerita, dan misi yang dibangun di balik brand.

Melalui film animasi ini, Butter Baby bercerita di balik karakter yang telah dikenal luas, terdapat sebuah semesta yang terus berkembang dan sebuah misi yang baru saja dimulai. Film animasi ini mengungkap latar dari misi yang menjadi fondasi seluruh universe Butter Baby: sebuah perjalanan mendesak untuk mengumpulkan 500 triliun ton butter demi menyelamatkan Butterlandia, planet asal Butter Baby yang perlahan sekarat.

"Butter Baby berawal dari ide sederhana: bagaimana menciptakan sesuatu yang bisa membuat orang merasa terhubung. Kami sudah mengenal dan mencintai Indonesia selama lebih dari 12 tahun, dari Sumba, hingga akhirnya menetap dan bekerja di Jakarta selama lebih dari empat tahun. Kami memilih Indonesia bukan karena kesempatan, tapi karena kami percaya ini adalah tempat terbaik untuk membangun sesuatu yang tahan lama. Dari sana, kami mulai membangun karakter, cerita, dan dunia yang perlahan berkembang menjadi Butterlandia. Bukan cerita yang kami ciptakan dari luar; ini lahir dari sini, dari kota ini, bersama komunitas yang telah tumbuh bersama kami sejak hari pertama. Film animasi ini adalah cara kami mengatakan: inilah fondasinya. Inilah dari mana semuanya dimulai." ujar Nick Burch dan Henry Burch, Founders dari Butter Baby

Sejak pertama kali hadir di Jakarta, Butter Baby terus berkembang menjadi sebuah Global IP yang dibangun melalui storytelling, pengalaman, dan komunitas. Pertumbuhan tersebut, menurut Shane Lewis, CEO dari Butter Baby, berakar pada hubungan yang terbentuk antara karakter dan orang-orang yang mengikutinya.