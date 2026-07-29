Fedi Nuril Jadi Kiper Tarkam di Film Bapakmu Kiper, Belajar Damai dengan Anak

JAKARTA - Aktor papan atas Fedi Nuril kembali menyapa penggemar lewat layar lebar. Kali ini, ia berperan sebagai seorang ayah sekaligus kiper dalam film berjudul Bapakmu Kiper.

Film yang baru saja merilis trailer perdananya ini memiliki kisah mengharukan tentang rekonsiliasi hubungan ayah dan anak laki-laki.

Menariknya, jembatan perdamaian mereka terjadi di tengah hiruk pikuk sepak bola antar kampung alias Tarkam.

Fedi Nuril mengaku karakter Warto sangat spesial baginya. Sebagai ayah dari tiga anak laki-laki di dunia nyata, Fedi merasa isu ketidakmampuan ayah menunjukkan kasih sayang dengan cara yang benar merupakan hal yang kerap terjadi.

"Apa yang dialami karakter Warto dan Dino mungkin banyak dialami anak laki-laki dan ayahnya. Memahami posisi Warto, di balik ketidakakurannya itu sebenarnya hanyalah ketidakmampuan seorang ayah untuk menunjukkan rasa cinta yang besar dengan benar saja," ujar Fedi Nuril di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.