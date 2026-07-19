Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 17: Kedekatan Elio dan Arumi Semakin Tumbuh

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Kedekatan Elio dan Arumi semakin tumbuh saat mereka bersama Kevin menghibur anak-anak penderita kanker di rumah sakit dengan mengenakan kostum superhero. Momen-momen hangat di antara mereka tak luput dari perhatian Kevin yang mulai merasa cemburu. Di balik kebersamaan itu, Elio masih terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lakukan terhadap Arumi hanyalah bagian dari rencana balas dendam, meski perasaannya mulai goyah.

Di sisi lain, Celia mendapatkan petunjuk baru tentang keberadaan anak perempuannya yang hilang setelah mengetahui bahwa Reza Dirgantara ternyata telah memiliki istri sah sebelum menikah siri dengannya. Sementara itu, Laura memerintahkan Rendi mencuri video bukti milik Wulan. Aksi tersebut berujung kacau ketika Arumi memergoki Rendi yang sedang menggeledah rumah. Perkelahian pun tak terhindarkan hingga Wulan menjadi korban saat Rendi melarikan diri. Elio segera membawa Wulan ke rumah sakit, apakah Rendi berhasil menjalankan misinya? Bagaimana dengan kondisi Wulan yang harus mendapat penanganan serius di RS ?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini Minggu, 19 Juli 2026 pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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