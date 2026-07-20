Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 18: Penyelidikan Wahyu Menemui Jalan Buntu

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Wulan akhirnya pulang dari rumah sakit setelah Elio diam-diam menanggung biaya pengobatannya, meski Arumi bersikeras agar biaya itu tetap dicatat sebagai utang. Sementara itu, penyelidikan Wahyu menemui jalan buntu ketika Noris Café yang menjadi petunjuk ternyata telah lama tutup dan pemiliknya sudah meninggal. Di rumah, Imas menemukan buku resep peninggalan mendiang ibunya dengan tulisan misterius, "Siapa sebenarnya Kenzo?", yang memicu tanda tanya besar. Di sisi lain, Laura mulai cemas Celia mengetahui rahasia masa lalunya bersama Rendi setelah melihat kedekatan Celia dan Imas.

Konflik semakin memanas ketika Laura melampiaskan kemarahannya kepada Rendi karena gagal menyingkirkan Wulan. Wulan sendiri mulai mencurigai Laura dan Rendi sebagai dalang pencurian yang menimpanya. Sementara itu, Elio kembali dihantui masa lalu saat ucapan Arumi mengingatkannya pada mendiang istrinya, Nadya, hingga ia semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Perjalanan pulang Arumi bersama Elio justru menghadirkan momen yang membuat keduanya semakin dekat. Namun, di balik sikap hangatnya, Elio masih menyimpan kebencian yang membuat wajahnya kembali dingin setelah mengantar Arumi pulang.

Keesokan harinya, suasana berubah mencekam ketika Laura lengah saat menelepon. Dua orang tak dikenal tiba-tiba menculik Kenzo dari dalam stroller tepat di depan mata Arumi. Laura pun histeris memanggil nama putranya, Arumi menjadi saksi peristiwa yang mengejutkan itu. Bagaimana dengan Laura ketika mengetahui Arumi disana? Apakah Arumi berhasil menolongnya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini Senin, 20 Juli 2026 pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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