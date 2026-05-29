Ariana Bongkar Skandal Besar Empire High, Tonton di V+Short

JAKARTA - Kisah cinta dua orang berbeda nasib menjadi tema utama dalam microdrama V+Short, Empire High. Kisah tentang romansa yang tumbuh di sebuah sekolah elite ini bisa diakses dengan mengklik link ini.

Semua bermula dari Ariana, siswi berprestasi yang berhasil masuk Empire High melalui program beasiswa. Namun, berada di lingkungan sekolah bergengsi ternyata tidak semudah dan semulus yang ia bayangkan.

Latar belakang keluarganya yang sederhana membuat Ariana menjadi bahan bullyan dan diskriminasi para siswa kaya yang merasa lebih unggul darinya.

Di tengah tekanan, Ariana justru menarik perhatian Ethan, siswa paling populer sekaligus idola di sekolah itu. Ketika hubungannya mereka berkembang, Ariana merasa tak lagi sendiri menghadapi dunia

Namun sebuah penemuan mengejutkan mengubah segalanya. Ariana tanpa sengaja menemukan dugaan korupsi dana beasiswa yang melibatkan keluarga Ethan.

Rahasia tersebut membuka pintu menuju konflik yang jauh lebih besar daripada sekadar drama sekolah. Sejak saat itu, hidup Ariana berubah menjadi mimpi buruk yang membuatnya harus kehilangan beasiswa.

Menggabungkan kisah romance, konflik sosial, persahabatan, hingga intrik kekuasaan, Empire High menghadirkan alur cerita yang penuh emosi dan kejutan di setiap episodenya.