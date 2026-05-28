Deretan Judul Microdrama V+Short yang Lagi Viral, Bikin Susah Move On!

Tren microdrama semakin digemari karena menghadirkan cerita singkat dengan alur cepat dan penuh kejutan. Di aplikasi V+Short, penonton bisa menemukan berbagai kisah romantis, konflik panas, hingga drama kehidupan yang relatable, dikemas dalam format vertikal dengan episode pendek yang bikin susah berhenti nonton.

Mulai dari hubungan penuh rahasia, kisah cinta CEO dingin, rival yang diam-diam saling jatuh cinta, sampai drama keuangan yang dekat dengan kehidupan anak muda, semuanya hadir dengan chemistry kuat dan jalan cerita yang bikin penasaran di setiap episode.

Berikut rekomendasi microdrama viral di V+Short yang wajib masuk watchlist kamu.

Pay Later

Siapa yang tak tahu microdrama viral yang dibintangi Amanda Manopo dan Fajar Sadboy ini? Pay Later menghadirkan kisah Tika, perempuan ambisius yang hidupnya mendadak berantakan setelah pengangkatannya sebagai pegawai tetap di kantor pajak dibatalkan akibat pengkhianatan sahabatnya sendiri.

Di tengah tekanan hidup dan tumpukan utang akibat kebiasaan compulsive buying, Tika akhirnya terpaksa bekerja di kantor rentenir demi bertahan hidup. Namun demi menjaga gengsi dan nama baik di depan keluarga, ia terus berpura-pura masih bekerja di kantor pajak. Kebohongan demi kebohongan pun mulai menjerat hidupnya, hingga membawa Tika pada konflik yang semakin rumit dan emosional.

Sugar Baby Diaries

Dibintangi oleh Wulan Guritno, Fery Salim dan Sarah Felicia, microdrama Sugar Baby Diaries menceritakan tentang seorang mahasiswi bernama April yang berprofesi sebagai sugar baby.

Ia jatuh cinta pada sugar daddynya dan tetap harus setia pada kekasihnya yang memperalatnya agar bisa bebas dari penjara akibat kasus narkoba.

Crazy In Love: The CEO

Dibintangi Venly Arauna dan Nadya Rachel Dinda, microdrama Crazy In Love: The CEO mengisahkan Dinda, seorang office girl sederhana yang hidupnya perlahan berubah sejak bertemu Raga, CEO muda berhati dingin yang tanpa disadari mulai jatuh cinta padanya.