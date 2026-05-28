8 Microdrama yang Wajib Ditonton di V+Short, Kisah CEO Dingin hingga Cowok Sultan

JAKARTA - Kisah cinta antara cewek biasa dengan pria kaya raya selalu sukses bikin penonton ikut senyum-senyum sendiri. Apalagi, kalau dibumbui hubungan kontrak, musuh jadi cinta, sampai CEO dingin yang diam-diam bucin.

Semua kisah itu hadir lengkap dalam deretan microdrama romantis di V+Short. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store dengan mengklik tautan berikut ini.

Meski hadir dengan episode singkat berformat vertikal, setiap ceritanya tetap penuh drama, chemistry, dan konflik emosional yang bikin susah berhenti nonton. Cocok jadi hiburan cepat di sela aktivitas, berikut deretan microdrama bertema CEO romance di V+Short yang wajib masuk watchlist Anda.

1.Contract Love CEO

Hana hanya berniat membantu sahabatnya menggagalkan blind date yang sangat menyebalkan.

Namun, siapa sangka cowok yang harusnya dibuat ilfeel itu malah Zadi tertarik padanya. Yang lebih

mengejutkan, pria itu ternyata Nathan, CEO dingin tempatnya bekerja.

Dari hubungan kontrak sampai identitas palsu, Hana perlahan mulai bingung membedakan mana yang pura-pura dan mana yang benar-benar perasaan. Tapi saat mereka semakin dekat, rahasia besar mulai muncul dan mengancam hubungan keduanya.

2.Crazy In Love: The CEO

Hidup Dinda yang sederhana dan penuh tekanan mendadak berubah sejak bertemu Raga, CEO

muda yang terkenal dingin dan sulit didekati. Namun ternyata, Raga diam-diam justru jatuh hati pada

Dinda.

Namun hubungan mereka tidak semudah itu. Fitnah kantor, perbedaan status sosial,

sampai penolakan keluarga terus datang menguji hubungan mereka. Saat Dinda memilih pergi

demi harga dirinya, Raga harus membuktikan cintanya.

3.I Love My Boss

Awalnya hubungan Riska dan Daniel hanya sebatas atasan dan bawahan di kantor. Tapi

lama-lama, keduanya mulai saling nyaman dan jatuh cinta. Sayangnya, hubungan mereka tak

berjalan mulus karena banyak konflik mulai bermunculan.

Ada Karen yang ingin merebut Daniel, sampai Harley yang punya ambisi mengambil posisi CEO. Di tengah drama kantor dan masa lalu Daniel yang rumit, Riska harus memutuskan apakah ia cukup kuat untuk bertahan.

4.Recipe For Love

Valerie, pemilik restoran kecil bernama Dapur Lara, tak pernah menyangka masakannya bisa

membuat Revan, CEO perusahaan kuliner terkenal, teringat masa kecilnya. Dari kerja sama

bisnis, keduanya jadi semakin dekat dan mulai saling jatuh cinta.

Tapi hubungan mereka berubah rumit saat mantan kekasih Revan membongkar rahasia masa lalu yang berkaitan dengan kematian ibu Alya. Kesalahpahaman dan rasa kecewa membuat hubungan mereka

berada di ujung tanduk.

5.Falling For The CEO’s Son

Axel dikenal sebagai anak pengusaha kaya yang sering terlibat skandal. Demi menjaga nama baik

keluarga dan ambisi politik sang ayah, Axel diminta berpura-pura menjalin hubungan dengan

Shopia, staf magang di kantornya.

Awalnya semua hanya demi pencitraan, tapi semakin lama keduanya mulai benar-benar saling suka. Di balik hubungan pura-pura itu, Axel dan Shopia harus menghadapi tekanan keluarga dan dunia yang siap memisahkan mereka kapan saja.