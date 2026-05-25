5 Microdrama Romantis V+Short yang Siap Bikin Baper

JAKARTA - Bagi pecinta drama romance yang bikin baper, penuh chemistry manis, dan konflik cinta yang seru, deretan microdrama V+Short ini wajib masuk watchlist.

Hadir dengan durasi episode yang singkat, setiap ceritanya mampu menghadirkan emosi, ketegangan, hingga momen romantis yang membuat penonton ikut terbawa suasana.

Mulai dari kisah cinta rahasia, perselingkuhan, pernikahan kontrak, hingga rival yang berubah Jadi pasangan, semuanya hadir dengan alur cepat yang bikin Ketagihan. Berikut lima microdrama V+Short yang bikin baper.

1. My Secret Wife

Elena mengira pernikahannya dengan Arga berjalan bahagia sampai ia mengetahui Bianca, rekan kerjanya, diam-diam menjadi istri siri Arga. Di balik sikap manis Bianca, tersimpan rencana licik yang mengancam hidup Elena. Saat semua rahasia terbongkar, cinta berubah menjadi pengkhianatan yang menyakitkan.

2. One Room Two Rivals

Keira, mahasiswi cerdas yang menyembunyikan identitasnya, terpaksa tinggal satu kamar

dengan Max, bad boy yang ternyata terlibat dalam rencana menghancurkan keluarganya. Dari saling membenci, keduanya justru jatuh cinta di tengah intrik dan pengkhianatan yang semakin rumit.

3. The Contract Wife

Lisa yang terancam diceraikan Erik karena dianggap tak bisa memberikan keturunan memilih menyewa Amanda sebagai peminjam rahim untuk suaminya. Namun rencana itu berubah rumit ketika Amanda jatuh cinta kepada Erik.

4. Contract Love CEO

Hana hanya ingin menggagalkan blind date sahabatnya, tetapi justru membuat Nathan, CEO dingin di kantornya, tertarik padanya. Terjebak hubungan kontrak dan identitas palsu, keduanya mulai kesulitan membedakan mana pura-pura dan mana cinta yang sebenarnya.