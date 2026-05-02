Momen Seru Meet n Greet KIKO & LOLA di Indonesia IMOBY Balai Kartini Jakarta

JAKARTA - Keseruan bertemu langsung dan berfoto bersama karakter KIKO dan LOLA di IMOBY (Indonesia Mom, Baby & Kids Expo) Balai Kartini Jakarta. Event yang berlangsung dari jam 10:00 – 22:00 WIB.

Selama tiga hari, MNC Animation mengajak seluruh keluarga untuk merasakan pengalaman seru bersama karakter animasi favorit Indonesia. Ada meet & greet, dance performance, dan foto bareng KIKO & LOLA di main stage. Tak hanya itu, di dalam booth MNC Animation juga hadir karakter KIKO, berbagai merchandise menarik dari MNC Animation, Majalah KIKO Just for Kids, dan juga gratis mewarnai karakter animasi.

Saat ini KIKO telah memasuki musim keempatnya. Serial yang tidak hanya menyajikan humor dan petualangan, tapi juga menyampaikan nilai-nilai penting seperti persahabatan, keberanian, dan kekeluargaan menjadikannya tontonan ideal bagi seluruh keluarga. KIKO tayang di dua Televisi:

Setiap Hari Jam 08.00 WIB di RCTI. Setiap Hari Senin - Jum'at Jam 06.30 WIB, Sabtu Jam 09.30 WIB & Minggu Jam 09.00 WIB di MNCTV

CEO PT. Myexpo Kreasi Indonesia Karen Wiraraharja, menyatakan, IMOBY dalam tujuannya mefasilitasi keperluan Mom & Baby, Kids, dalam suatu platform yang tepat, dengan berbagai ragam program, activity, promo diskon yang sangat menarik didalamnya secara lengkap. Serta meningkatkan perputaran perekonomian yang sehat dan pameran dagang perlengkapan mom baby and kids ini.