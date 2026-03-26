KIKO Season 4 Episode Kitchen Showdown Minggu Pagi di RCTI

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |23:00 WIB
KIKO Season 4 Episode <i>Kitchen Showdown</i> Minggu Pagi di RCTI
JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, serial animasi KIKO Season4 Episode Baru hadir di RCTI dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah.

Hingga saat ini, KIKO telah meraih lima penghargaan bergengsi di tingkat nasional dan internasional dalam kategori anak-anak dan animasi. Serial ini juga telah didubbing ke dalam empat bahasa dan tayang di 64 negara melalui berbagai platform seperti Disney XD, Netflix, Vision+, RCTI+, ZooMoo Channel, dan Roku Channel.  

Musim terbaru ini menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif, mempertegas komitmen MNC Animation dalam industri kreatif. Ibu Liliana Tanoesoedibjo menekankan bahwa selain menyajikan hiburan yang seru, KIKO juga mengandung nilai edukasi yang penting bagi anak-anak Indonesia. Berikut sinopsis episode terbaru KIKO minggu ini.

Lola, Baz, dan Karkus akan bersaing di grand final Neo Chef yang akan dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan langsung di TV. Ketika acara akan dimulai, Karkus memerintah Pupus untuk menjalankan rencana.  Acara berlangsung dan ketika selesai, juri langsung menolak mentah-mentah makanan Lola dan Baz. Karkus tersenyum sinis. Kiko merasa curiga bahwa Karkus curang dalam pertandingan. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan KIKO Episode Baru "KITCHEN SHOWDOWN" Minggu, 29 Maret 2026 Jam 08.00 Pagi di RCTI. Petualangan Baru Kota Asri Masa Depan.

