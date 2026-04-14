Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 9: Natha Ditangkap Polisi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |19:01 WIB
JAKARTA - 'Turun Ranjang' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Rachquel Nesia (Naza), Samuel Zylgwyn (Albi), Faradilla Yoshi (Zia), Indra Evans (Natha), Gunawan Sudrajat (Wira), Kaetlyn William (Dewi), Adryan Arief (Ken) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Albi semakin terpojok setelah menerima video rekaman dirinya memukuli Natha. Sosok misterius menghubunginya, mengingatkan bahwa posisi Albi kini berbahaya dan bisa kehilangan jabatan serta keluarganya. Albi panik, sementara Leon menangis tak henti, membuat suasana rumah penuh ketegangan.

Di sisi lain, Naza tetap membela Natha, menolak permintaan Wira yang menuduh Natha sebagai dalang penculikan Leon. Wira bersama pengacaranya Damian dan Jon justru menyiapkan laporan resmi ke polisi, dengan bukti CCTV yang memperlihatkan stroller Leon sengaja digeser hingga nyaris celaka.

Ketegangan memuncak ketika Natha yang bersembunyi di apartemennya akhirnya dikejar anak buah Jon. Dalam adegan penuh aksi, Natha berlari di tangga darurat dan gang sempit, hingga akhirnya ditangkap polisi di depan wartawan. Berita penangkapan Natha langsung tersebar, membuat Albi dan Wira tampil di media sebagai pihak keluarga korban.

Namun bagi Naza, penangkapan itu justru menambah luka. Ia yakin Natha bukan penculik, melainkan korban fitnah. Naza menangis, memohon pada Albi untuk membebaskan Natha, mengingat semua pengorbanan yang sudah ia lakukan demi keluarga. Albi hanya terdiam, semakin terhimpit antara kebenaran, harga diri, dan kehancuran rumah tangganya.

Apakah Albi akan memenuhi permohonan Naza? Saksikan Layar Drama RCTI 'Turun Ranjang' hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

