Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 9: Davina Ditekan Target Bisnis Novan

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Davina mendapat tekanan dari Novan untuk meningkatkan omset bisnis dalam waktu singkat. Ia berusaha tetap tenang dan profesional meski sedang menghadapi banyak masalah pribadi. Tantangan ini menjadi ujian besar bagi Davina sebagai Brand Director di Kusuma Food.

Di sisi lain, konflik antara Davina dan Sena memuncak ketika Sena tidak merespons panggilan Davina. Emosi Davina yang memuncak karena ditekan dari segala penjuru, membuatnya bersikap keras, hingga Sena membalas dengan kata-kata yang menyakitkan. “Di hidup saya, bukan Mbak Davina yang paling penting!”. Tak pelak, perkataan itu membuat hubungan mereka retak.

Setelah keluar dari ruangan, Sena diliputi penyesalan atas perkataannya. Namun juga ada ego dalam dirinya. Sena bimbang antara kembali meminta maaf atau tetap mempertahankan harga dirinya. Pada akhirnya, ia memilih pergi, meninggalkan ketegangan yang belum terselesaikan.

Pertemuan Sena dengan Dipa di depan lift memperlihatkan konflik yang semakin tajam di antara mereka. Keduanya saling menyindir dengan penuh ketegangan, mengungkap persaingan tersembunyi yang semakin memanas. Sena menunjukkan bahwa ia tidak bisa diremehkan.

Sementara itu, kondisi Davina semakin memburuk karena migren yang kambuh di tengah tekanan pekerjaan. Ia tetap memaksakan diri untuk bekerja, menunjukkan tekadnya yang kuat, meski secara fisik dan emosional mulai melemah.

Apakah Davina sanggup menghadapi tantangan dan persoalan hidupnya? Apa langkah selanjutnya dari Sena dan Dipa?

(kha)

