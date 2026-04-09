Sinopsis Terikat Janji Eps 5: Sena Terbiasa dengan Kemewahan, Davina Curiga

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |18:56 WIB
JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Davina mulai menaruh curiga terhadap identitas asli Sena karena sikapnya yang terlalu terbiasa dengan kemewahan, mulai dari cara memakai seatbelt hingga keluwesannya menggunakan kompor listrik di rumah baru. Davina bahkan sempat menduga bahwa Sena sebenarnya adalah seorang CEO yang sedang menyamar menjadi tukang ketoprak. Namun, Sena berhasil menepis kecurigaan tersebut dengan berdalih bahwa ia mempelajari segalanya melalui tutorial internet demi menjaga imej di depan Davina.
 
Untuk benar-benar meyakinkan Davina bahwa dirinya hanyalah orang biasa, Sena sengaja menunjukkan perilaku yang dianggap kurang sopan oleh kalangan atas. Saat makan omelet bersama, Sena meminta izin untuk makan menggunakan tangan dan mengangkat kaki ke atas kursi dengan alasan kebiasaan. Strategi ini berhasil membuat Davina merasa telah berlebihan mencurigai Sena, meski Sena sendiri merasa tersiksa harus berpura-pura seperti itu.
 
Di sisi lain, konflik juga terjadi antara Dipa dan Yuda di sebuah kafe. Dipa berusaha menyogok Yuda dengan sebuah amplop untuk mendapatkan data klien, namun Yuda menolaknya mentah-mentah dan memilih pergi. Penolakan ini dipicu oleh rasa takut Yuda terhadap ancaman Bilal, yang sebelumnya telah membayar Yuda sebesar 10 juta rupiah agar tetap merahasiakan data identitas asli Sena.
 
Ketegangan memuncak saat Davina meninggalkan rumah Sena untuk pergi rapat, tetapi ia tidak sengaja meninggalkan ponselnya yang sedang dicharge. Tak lama kemudian, dua sahabat Sena, Reza dan Dion, datang berkunjung.
 
Suasana menjadi kacau ketika Davina tiba-tiba kembali ke rumah untuk mengambil ponselnya saat Reza dan Dion masih berada di dalam rumah. Sena panik dan menyuruh teman-temannya bersembunyi, namun Dion justru membuat kegaduhan dengan memecahkan tempat sabun di kamar mandi.

Apakah identitas asli Sena akan terungkap oleh Davina? Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

Berita Terkait
Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Episode 5, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 3+4: Albi-Naza Menikah
Sinetron Baru RCTI Terikat Janji Disambut Antusias Penonton, Arya Saloka dan Asha Assuncao Terharu
Sinopsis Terikat Janji Eps 3: Davina Latih Sena Agar Meyakinkan di Hadapan Keluarga
Ikuti Keseruan Nonton Bareng Pemain Sinetron RCTI di Kotamu. Jangan Sampai Ketinggalan!
Nikah Karena Terpaksa, Malah Jatuh Cinta! Sinetron “Turun Ranjang” Bikin Baper Maksimal
