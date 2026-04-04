Sinetron Turun Ranjang: Kisah Adaptasi Drama Fenomenal Wattpad

JAKARTA — RCTI kembali menggebrak layar kaca dengan menghadirkan serial drama tragis tentang pengorbanan cinta berjudul Turun Ranjang.

Cerita serial ini diangkat dari novel Wattpad populer berjudul serupa karya Alien Moomin dan dikembangkan oleh team Falcon Pictures yang kemudian diproduksi kolaborasi dengan MNC Pictures.

Dibintangi Samuel Zylgwyn, Rachquel Nesia, Faradilla Yoshi, dan Gunawan, Turun Ranjang siap tayang perdana di RCTI mulai Selasa, 7 April 2026, pukul 20.30 WIB.

Cinta, Pengorbanan dan Balas Dendam

Sinetron Turun Ranjang berkisah tentang Albi (Samuel Zylgwyn), menantu kebanggaan Wira (Gunawan), yang dipaksa menikahi adik iparnya sendiri, Naza (Rachquel Nesia).

Hal itu dilakukan Wira untuk melindungi Leon, bayi yang lahir saat Zia (Faradilla Yoshi), istri Albi, koma karena komplikasi persalinan akibat terjatuh saat hamil yang membuatnya harus menjalani operasi caesar.