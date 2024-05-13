4 Pasangan Artis Indonesia Menikah di Bali karena Beda Agama

JAKARTA - Pasangan artis Indonesia menikah di Bali karena beda agama. Alasan tersebut membuat prosesi pernikahan mereka berjalan tertutup dan hanya dihadiri keluarga, sahabat, dan kolega dekat.

Berikut empat pasangan artis Indonesia putuskan menikah di Bali karena beda agama seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Mikha Tambayong dan Deva Mahenra

Mikha Tambayong dan Deva Mahenra menggelar pernikahan beda agama di The Ritz-Carlton Nusa Dua, Bali, pada 28 Januari 2023. Kabar bahagia itu diketahui setelah sang aktris mengunggah foto pernikahannya di Instagram.“28.01.2023. Menikah dengan sahabatku dalam balutan dress milik ibuku," katanya kala itu.

2.Ajun Perwira dan Jennifer Jill

Ajun Perwira dan Jennifer Jill menggelar pernikahan di Bali, pada 22 April 2019. Pernikahan keduanya menjadi sorotan karena perbedaan umur dan perbedaan agama di antara mereka. Ajun menganut agama Hindu, sementara Jennifer seorang Kristen.

3.Livia Ramadhanty dan Adika Wicaksana