HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Pasangan Artis Beda Agama yang Punya Pernikahan Langgeng

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |16:05 WIB
5 Pasangan Artis Beda Agama yang Punya Pernikahan Langgeng
Artis beda agama yang punya pernikahan langgeng (Foto: Instagram/jenniferbachdim)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis memilih untuk menjalani pernikahan beda agama. Meski hal tersebut menimbulkan pertentangan, tetapi ada beberapa artis yang justru mampu menjaga rumah tangga tetap harmonis, di tengah perbedaan.

Menariknya, beberapa artis ini bahkan ada yang sampai langgeng hingga puluhan tahun. Bukan hanya langgeng selama bertahun-tahun, rumah tangga mereka juga bisa dikatakan cukup jauh dari kabar miring.

Berikut, artis beda agama yang punya pernikahan langgeng:

1. Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen

Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen 

Pasangan Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen sudah 20 tahun membina rumah tangga. Meski berbeda agama, rumah tangga mereka tetap berjalan harmonis dan jauh dari gosip miring.

Diketahui, Ari Sihasale menganut agama Katolik, sementara Nia beragama Islam.

2. Rio Febrian dan Sabria Kono

Rio Febrian dan Sabria Kono 

Rio Febrian dan Sabria Kono melaksanakan pernikahan mereka di luar negeri pada 2010 lalu. Pasalnya, pasangan ini memilih untuk menikah beda agama.

Pelantun Aku Bertahan ini diketahui beragama Kristen, sementara Sabria beragama Islam. Meski begitu, rumah tangga mereka masih tetap harmonis dan jauh dari gosip.

3. Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono

Nurul Arifin dan Mayong 

Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono sudah lebih dari 30 tahun menikah. Pernikahan mereka sendiri diketahui berlangsung pada 1991 dengan perbedaan agama.

Nurul Arifin sendiri diketahui beragama Islam. Sedangkan suaminya beragama Katolik.

Halaman:
1 2
