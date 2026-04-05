Sinopsis EPISODE TERAKHIR Mencintai Ipar Sendiri: Rafka Memilih Akhiri Hidupnya

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Titik merah di peta mengarah ke sebuah gudang tua dekat pelabuhan. Rafki langsung tancap gas ke sana bersama Arta dan hubungi polisi. Ayuna sendiri sudah siuman di dalam gudang itu dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Rafka muncul dan langsung menyampaikan rencananya: ia ingin membawa Ayuna kabur ke luar negeri lewat jalur laut, memaksanya untuk memberikan anak, bahkan dengan terang-terangan bilang bahwa janin Rafki harus digugurkan lebih dulu. Ayuna menolak mentah-mentah dan terus melawan secara verbal, tapi posisinya jelas tidak berdaya. Ia diam-diam meraba jam tangan GPS di pergelangan tangannya, berharap sinyal masih aktif dan Rafki bisa melacaknya.

Saat anak buah Rafka membuka ikatan Ayuna untuk dibawa pergi, Ayuna meronta keras hingga tanpa sengaja menabrak drum-drum berisi cairan berbahaya. Cairan itu tumpah dan tersulut kabel listrik yang rusak di sudut ruangan. Gudang langsung terbakar! Anak buah Rafka kabur duluan menyelamatkan diri. Ayuna berhasil berlari ke arah pintu, tapi di tengah jalan ia mendengar Rafka memanggil dengan suara sangat lemah. Penyakitnya kambuh sehingga tubuhnya jatuh lemas di lantai dan api mulai mengepungnya. Ayuna berhenti, berbalik, dan nekat kembali untuk menolong Rafka meski asap sudah masuk ke tenggorokannya.

Rafki masuk ke dalam gudang yang sudah dipenuhi asap dan api, menemukan Ayuna sedang berjuang memapah Rafka yang tidak berdaya. Ketika Rafki mencoba membantu, Rafka justru menepis tangannya dan memilih mati di sana daripada harus keluar dalam kondisi sakit dan langsung masuk penjara. Sebuah drum meledak, serpihannya mengenai mereka bertiga. Rafki secara refleks menutupi Ayuna sehingga punggungnya yang kena. Dengan tidak ada pilihan lain, Rafki membawa Ayuna keluar dan membiarkan Rafka dengan keputusannya sendiri. Gudang runtuh, dan polisi yang baru tiba menemukan satu jenazah dengan postur yang cocok dengan Rafka.

Rafki dan Darma sama-sama shock dan terpukul. Di rumah sakit, semua berkumpul di depan jenazah. Darma, Rafki, dan Ayuna bergantian menyampaikan maaf dan doa. Pemakaman digelar sederhana keesokan harinya.

Bagaimana akhir kisah Ayuna dan Rafki?

(kha)

