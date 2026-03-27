Jun Ji Hyun Comeback Main Film setelah 11 Tahun Vakum

SEOUL - Aktris Jun Ji Hyun akan kembali ke layar lebar lewat film Colony. Film arahan sutradara Train to Busan, Yeon Sang Ho itu akan menjadi proyek comeback sang aktris setelah 11 tahun tak membintangi proyek layar lebar.

Mengutip The Korea Herald, Jun Ji Hyun akan berperan sebagai pakar bioteknologi bernama Kwon Se Jeong dalam film Colony. Ceritanya bermula ketika Kwon Se Jeong terjebak di sebuah gedung yang dipenuhi zombie.

Kwon Se Jeong datang ke gedung itu untuk menghadiri konferensi yang direkomendasikan oleh mantan suaminya, Han Gyu Sung (Go Soo). Ketika gedung itu dipenuhi virus zombie, dia berusaha keras untuk bertahan hidup.

(Foto: Showbox)

Kwon Se Jeong berusaha memutar otak untuk menyelamatkan diri dari serangan para zombie dengan menganalisa perilaku dan pola evolusi makhluk tersebut. Ketegangan yang tersaji dalam film ini terlihat dalam foto stills yang dibagikan Showbox.

Salah satu foto menampilkan Kwon Se Jeong dengan ekspresi penuh tekad. Sementara lainnya, dia terlihat membeku saat harus menghadapi kerumunan para zombie.