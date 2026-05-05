Joko Anwar Turun Gunung Mentori Masyarakat Buat Film Indie

JAKARTA — Sutradara Joko Anwar dipastikan menjadi salah satu mentor utama dalam ajang LA Indie Movie 2026 yang kembali digelar setelah vakum selama enam tahun akibat pandemi. Kehadiran sutradara film horor dan thriller tersebut menjadi salah satu sorotan dalam program workshop dan mentorship perfilman yang akan berlangsung di Jakarta dan Yogyakarta pada Juni mendatang.

LA Indie Movie sendiri merupakan wadah pengembangan kreator film yang telah berjalan sejak 2007. Program ini kembali hadir untuk membuka ruang belajar bagi generasi baru perfilman Indonesia melalui workshop, kelas inspiratif, hingga pendampingan langsung bersama praktisi industri.

Dalam program tahun ini, Joko Anwar akan berbagi pengalaman dan wawasan seputar industri film nasional bersama sejumlah sineas lain seperti Garin Nugroho, Wregas Bhanuteja, Khozy Rizal, dan Fajar Nugros.

Selain membahas proses kreatif dan pengembangan karier di industri perfilman, LA Indie Movie 2026 juga akan mengangkat isu perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia film dan konten kreatif.

“Wadah seperti LA INDIE MOVIE sangat penting untuk regenerasi perfilman Indonesia dan juga menjadi ruang lahirnya karya dengan gagasan yang otentik dari sineas muda. Melalui rangkaian workshop dan kompetisi, wadah ini memberi bekal keterampilan dan membuka kesempatan masuk ke industri perfilman,” kata Garin Nugroho, salah satu inisiator LA Indie Movie sejak 2007.