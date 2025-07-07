Jun Ji Hyun Buka Agensi Sendiri usai Tinggalkan IEUM HASHTAG

SEOUL - Aktris Jun Ji Hyun memulai langkah barunya di industri hiburan dengan mendirikan agensi bernama PEACHY Company. Hal itu diumumkan agensi tersebut pada 7 Juli 2025.

Lewat agensi itu, bintang The Legend of the Blue Sea tersebut menciptakan ruang di mana dia tak hanya menjadi aktris tapi juga sebagai pribadi.

Jun Ji Hyun Dirikan Agensi Sendiri usai Tinggalkan IEUM HASHTAG. (Foto: PEACHY Company)

“Setelah cukup lama berkarier, aku memerlukan waktu untuk merefleksikan diri dan mencari arah baru,” kata Jun Ji Hyun seperti dikutip Soompi, pada Senin (7/7/2025).

Jun Ji Hyun menambahkan, “PEACHY adalah sesuatu yang menggambarkan siapa saya saat ini. Perusahaan ini menandai titik awal bagi saya untuk fokus pada apa yang lebih penting.”

Sementara itu, perwakilan PEACHY menyatakan, agensi itu berencana untuk memperluas bisnisnya di masa depan.

“Kami akan berusaha keras menjadi perusahaan manajemen yang tidak hanya mengelola aktivitas para artisnya namun juga menyatu dengan kehidupan dan ekspresi mereka,” imbuh sang aktris.

Jun Ji Hyun diketahui meninggalkan IEUM HASHTAG setelah bersama agensi tersebut selama 3 tahun, pada Juni 2025.

“Kontrak eksklusif kami dengan sang aktris telah berakhir dan kedua belah pihak sepakat untuk memperbaharui kontrak kerjasama kami,” ungkap agensi tersebut, pada 24 Juni 2025.