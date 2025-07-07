Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jun Ji Hyun Buka Agensi Sendiri usai Tinggalkan IEUM HASHTAG

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |13:30 WIB
Jun Ji Hyun Buka Agensi Sendiri usai Tinggalkan IEUM HASHTAG
Jun Ji Hyun Dirikan Agensi Sendiri usai Tinggalkan IEUM HASHTAG. (Foto: PEACHY Company)
A
A
A

SEOUL - Aktris Jun Ji Hyun memulai langkah barunya di industri hiburan dengan mendirikan agensi bernama PEACHY Company. Hal itu diumumkan agensi tersebut pada 7 Juli 2025.

Lewat agensi itu, bintang The Legend of the Blue Sea tersebut menciptakan ruang di mana dia tak hanya menjadi aktris tapi juga sebagai pribadi. 

Jun Ji Hyun (PEACHY Company)
Jun Ji Hyun Dirikan Agensi Sendiri usai Tinggalkan IEUM HASHTAG. (Foto: PEACHY Company)

“Setelah cukup lama berkarier, aku memerlukan waktu untuk merefleksikan diri dan mencari arah baru,” kata Jun Ji Hyun seperti dikutip Soompi, pada Senin (7/7/2025).

Jun Ji Hyun menambahkan, “PEACHY adalah sesuatu yang menggambarkan siapa saya saat ini. Perusahaan ini menandai titik awal bagi saya untuk fokus pada apa yang lebih penting.”

Sementara itu, perwakilan PEACHY menyatakan, agensi itu berencana untuk memperluas bisnisnya di masa depan. 

“Kami akan berusaha keras menjadi perusahaan manajemen yang tidak hanya mengelola aktivitas para artisnya namun juga menyatu dengan kehidupan dan ekspresi mereka,” imbuh sang aktris.

Jun Ji Hyun (PEACHY Company)
Jun Ji Hyun Dirikan Agensi Sendiri usai Tinggalkan IEUM HASHTAG. (Foto: PEACHY Company)

Jun Ji Hyun diketahui meninggalkan IEUM HASHTAG setelah bersama agensi tersebut selama 3 tahun, pada Juni 2025. 

“Kontrak eksklusif kami dengan sang aktris telah berakhir dan kedua belah pihak sepakat untuk memperbaharui kontrak kerjasama kami,” ungkap agensi tersebut, pada 24 Juni 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/33/3171989/jun_ji_hyun-jocf_large.jpeg
Jun Ji Hyun Bantah Kontrak Iklannya Dibatalkan Imbas Boikot di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/33/3171879/jun_ji_hyun-mf4V_large.JPG
Diboikot, Kontrak Iklan Jun Ji Hyun di China Terancam Batal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171416/jun_ji_hyun-qbYg_large.JPG
Jun Ji Hyun Diboikot Netizen China Imbas Drama Tempest
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/33/3150102/jun_ji_hyun-T0zl_large.JPG
Jun Ji Hyun Resmi Tinggalkan IEUM HASHTAG setelah 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/30/206/2789820/jun-ji-hyun-dan-kang-dong-won-pertimbangkan-bintangi-drama-polaris-E8XO6EAV2X.jpg
Jun Ji Hyun dan Kang Dong Won Pertimbangkan Bintangi Drama Polaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/09/33/2558808/jun-ji-hyun-dikabarkan-beli-properti-rp589-miliar-di-seoul-H3OdlzLdge.jpeg
Jun Ji Hyun Dikabarkan Beli Properti Rp589 Miliar di Seoul
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement