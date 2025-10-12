Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jadi Sutradara, Baim Wong Tertarik Remake Film Korea

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 12 Oktober 2025 |13:00 WIB
Jadi Sutradara, Baim Wong Tertarik <i>Remake</i> Film Korea
Baim Wong saat menjadi sutradara membicarakan remake film Tunnel
A
A
A

JAKARTA - Aktor sekaligus produser Baim Wong kembali menjadi sorotan usai mengungkap proyek kolaborasi terbarunya dengan studio film asal Korea. Dalam pernyataannya, Baim menjelaskan bahwa proses menuju kerja sama ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pertimbangan panjang dan sejumlah pertemuan lintas negara.

“Pertama kali ditawarkan, banyak sekali versi remake, termasuk dari beberapa PH luar negeri,” ujar Baim. “Tapi yang terakhir ini berbeda — mereka terlihat sangat serius.”

Baim mengungkap bahwa tim produksinya harus bolak-balik antara Korea dan Jakarta hingga empat sampai lima kali untuk memastikan keseriusan dan kesesuaian visi antara kedua pihak.

“Kami baru mau terlibat kalau mereka juga benar-benar serius. Kalau hanya sekadar menawarkan, kami tidak tertarik. Karena membuat film itu sulit — harus ada ketertarikan dan kesungguhan,” lanjutnya.

Menurut Baim, kerja sama ini bukan semata soal proyek internasional, melainkan bentuk upayanya membawa nama Indonesia ke panggung perfilman Asia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Film Korea Film Baim Wong
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184224//asri_welas-T37x_large.jpg
Asri Welas Didatangi Petugas Pajak Gara-Gara Ucapan Baim Wong soal Honor Rp7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/206/3183992//now_you_see_me-egCB_large.jpg
Sinopsis Now You See Me: Now You Don’t, The Horseman Kembali Beraksi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/206/3183010//lee_junho-DRLS_large.jpg
Lee Junho Digaet Bintangi Film Veteran 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182704//big_movies_gtv-UYNV_large.JPG
GTV Hadirkan 3 Film Blockbuster Non-Stop Setiap Malam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182408//tak_kenal_maka_taaruf-X7aS_large.JPG
Terbiasa Extrovert, Fadi Alaydrus Mengaku Was-Was Jadi Sosok Kalem di Film Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/482/3182102//baim-AoX5_large.jpg
Dituding Seorang NPD, Baim Wong Lakukan Tes karena Penasaran Hasilnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement