Jadi Sutradara, Baim Wong Tertarik Remake Film Korea

JAKARTA - Aktor sekaligus produser Baim Wong kembali menjadi sorotan usai mengungkap proyek kolaborasi terbarunya dengan studio film asal Korea. Dalam pernyataannya, Baim menjelaskan bahwa proses menuju kerja sama ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pertimbangan panjang dan sejumlah pertemuan lintas negara.

“Pertama kali ditawarkan, banyak sekali versi remake, termasuk dari beberapa PH luar negeri,” ujar Baim. “Tapi yang terakhir ini berbeda — mereka terlihat sangat serius.”

Baim mengungkap bahwa tim produksinya harus bolak-balik antara Korea dan Jakarta hingga empat sampai lima kali untuk memastikan keseriusan dan kesesuaian visi antara kedua pihak.

“Kami baru mau terlibat kalau mereka juga benar-benar serius. Kalau hanya sekadar menawarkan, kami tidak tertarik. Karena membuat film itu sulit — harus ada ketertarikan dan kesungguhan,” lanjutnya.

Menurut Baim, kerja sama ini bukan semata soal proyek internasional, melainkan bentuk upayanya membawa nama Indonesia ke panggung perfilman Asia.