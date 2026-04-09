Titus Animasi Episode - I AINT AFRAID NO GHOST, Minggu 12 April 2026 Jam 07.30 Pagi di RCTI

JAKARTA - Serial animasi Titus The Detective siap menemani Minggu pagi anda jam 07.30 WIB di RCTI! Semuanya pasti sudah kenal Titus, Titus adalah produksi animasi dari MNC Animation. Setelah memecahkan kasus dalam film Titus “Mystery of the Enygma”, petualangan trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit kembali berlanjut dalam bentuk series!

MNC Animation juga sukses memproduksi film yang telah tayang di bioskop, yaitu Titus - Mystery of the Enygma pada tahun 2020 dan Kiko In the Deep Sea pada 2023. Film Titus - Mystery of the Enygma telah tayang di layanan aplikasi streaming Netflix Asia Tenggara dan akan segera tayang di Negara Turki & Azerbaijan.

Petualangan Titus adalah untuk mencari jejak dan menemukan petunjuk, mengajak kita menjelajah Steamburg seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya, mulai dari riuh gemerlapnya kota sampai liarnya kedalaman rimba. Berikut sinopsis episode serial Titus The Detective Minggu Ini.

Anak-anak panti asuhan dilanda ketakutan. Mereka dihantui oleh suara alunan musik, ketukan pintu, dan juga sosok menyeramkan di rumah kosong. Bu Finkles meminta Titus dan yang lain untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Titus, Fyra dan Bobit memutuskan untuk menginap. Dan pada malam harinya terdengar teriakan Berry yang ketakutan karena melihat sosok menyeramkan itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan Serial Animasi Titus The Detective - Episode I AINT AFRAID NO GHOST, Minggu 12 April 2026 Jam 07.30 Pagi di RCTI. Ayo kita pecahkan kasus bersama Titus Detective Squad!