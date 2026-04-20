Terbaru di GTV "Legenda AI Nusantara", Menghidupkan Cerita Rakyat Lewat Keajaiban Visual AI Terkini!

JAKARTA - Kini saatnya melihat warisan budaya kita dari sudut pandang yang sepenuhnya baru. Bersiaplah untuk sebuah tontonan sinematik di layar kaca Anda dengan! GTV siap menghadirkan mahakarya terbaru legenda nusantara, yang menggabungkan kreativitas manusia dan inovasi visualisasi AI terkini.

Dengan konsep menampilkan cerita rakyat Nusantara dengan visual yang menarik, program ini dirancang sebagai sumber informasi dan hiburan tentang warisan cerita budaya Indonesia. Anda akan diajak bernostalgia dan menyelami kembali intrik cerita legendaris dengan pendekatan modern. Mulai dari visual epik dari kisah Cindelaras dan ayam jagonya dari Jawa Timur, hingga Legenda Danau Toba yang mengisahkan asal-usul danau terbesar di Indonesia yang penuh misteri.

Semuanya dikemas segar dan pastinya memanjakan mata. Jangan lewatkan penayangan perdana "LEGENDA AI NUSANTARA", mulai 25 April 2026, setiap Sabtu pukul 17.00 WIB.

Pastikan kualitas tontonan Anda maksimal dengan langkah mudah ini: Lakukan scan ulang TV digital Anda dan temukan GTV di Channel 30. Untuk tangkapan sinyal paling jernih, pastikan Anda mengarahkan antena digital anda ke kawasan Kebon Jeruk. Anda juga bisa streaming langsung keseruannya kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi RCTI+.



(kha)

