GTV Audiensi dengan Kemdikdasmen, Siapkan Program Kompetisi Akademik untuk Siswa SD

JAKARTA - GTV melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) terkait rencana pengembangan program pendidikan berbasis kompetisi akademik yang menyasar siswa sekolah dasar (SD). Audiensi ini dilakukan pada Senin (20/4/2026).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menyampaikan, program tersebut dirancang sebagai wadah untuk mengasah kemampuan akademik sekaligus meningkatkan semangat belajar anak sejak dini.

“Baik. Alhamdulillah tadi baru saja kami mengadakan pertemuan dengan jajaran pimpinan GTV untuk sebuah rancangan program. Sebuah program yang dirancang oleh GTV untuk mengasah kemampuan anak-anak Indonesia khususnya anak-anak tingkat sekolah dasar,” ujar Abdul Mu’ti saat ditemui iNews Media Group, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, konsep program akan dikemas menyerupai ajang cerdas cermat yang melibatkan siswa SD dalam bentuk kompetisi antarsekolah. Menurutnya, program ini sejalan dengan kebijakan Kemdikdasmen dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Terlebih program ini dinilai mampu membangun motivasi belajar dan budaya berprestasi di kalangan siswa.